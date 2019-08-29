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Шымкент
Школу №20 г.Шымкент сделали резиновой
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danilov 29 Августа 2019 в 09:19:53
В Шымкенте возмущенные жители собрались у здания горобразования. А причина в том, что уже который год школьникам школы № 20, по мнению родителей, приходится ютиться в одном здании вместе с учениками из школы № 23. По словам возмущенных родителей, порой уроки проходили в актовом зале школы.

«Мало того, что не решается проблема с 23 школой, нам теперь еще и шестидневку сделали. Учеников из 20-ой школы переводят в нашу, а где учиться моим детям? Почему такой бардак? В отделе образования нам сказали, что еще точно ничего не понятно, но до начала учебного дня остались считанные дни. Почему всех в нашу школу переводят? Им приходилось в актовом зале заниматься в прошлом году, у нас даже фото где-то есть», — возмущается Оксана Картузова, родительница.

В отделе образования журналистам пояснили, что сейчас к 23 школе будут делать пристройку. А 20 школа, по мнению представителей городского отдела образования, имеет возможность принять дополнительное количество учеников из другой школы. Но, окончательного решения пока нет.

«В 23 школе много учащихся, соответственно при наличии пустых помещений в 20 школе, мы туда будем переводить, чтобы разгрузить школу. Сразу скажу, что не было такого, чтоб ученики друг другу мешали. Для всех будут созданы равные условия», — пояснили в управлении образования Шымкента.

Родители не верят обещаниям городского отдела образования. Они требуют разгрузить школу и создать все условия для комфортного обучения своих детей.

Шуддин Саидов
https://otyrar.kz/2019/08/roditeli-shymkentskoj-shkoly-v-shoke-ot-togo-chto-ee-sdelali-rezinovoj/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рулон Обоев 29.08.2019 в 09:27:14   # 730199
"В отделе образования журналистам пояснили, что сейчас к 23 школе БУДУТ делать пристройку."
Так это уже год как минимум длится, а они всё БУДУТ???
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  Софруджу 29.08.2019 в 09:47:21   # 730203
В данном случае я на стороне родителей и администрации 20 школы. 23 школа, при всём моём уважении к этой замечательной школе, уже много лет набирает по 15-20 первых классов. Первые уже доросли, наверно, класса до 6. Спрашивается, о чём они думали, когда начинали такую политику. Почему из-за этого должна страдать другая школа? Насколько я знаю, скандал с подселением идёт уже три года
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  RedFlag 29.08.2019 в 10:33:01   # 730213
Если бы реально по месту жительства набирали детей в школы , то не было бы такой проблемы. Ну или была бы но не в таких объёмах!!!
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