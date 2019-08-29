Школу №20 г.Шымкент сделали резиновой

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danilov 29 Августа 2019 в 09:19:53
«Мало того, что не решается проблема с 23 школой, нам теперь еще и шестидневку сделали. Учеников из 20-ой школы переводят в нашу, а где учиться моим детям? Почему такой бардак? В отделе образования нам сказали, что еще точно ничего не понятно, но до начала учебного дня остались считанные дни. Почему всех в нашу школу переводят? Им приходилось в актовом зале заниматься в прошлом году, у нас даже фото где-то есть», — возмущается Оксана Картузова, родительница.
В отделе образования журналистам пояснили, что сейчас к 23 школе будут делать пристройку. А 20 школа, по мнению представителей городского отдела образования, имеет возможность принять дополнительное количество учеников из другой школы. Но, окончательного решения пока нет.
«В 23 школе много учащихся, соответственно при наличии пустых помещений в 20 школе, мы туда будем переводить, чтобы разгрузить школу. Сразу скажу, что не было такого, чтоб ученики друг другу мешали. Для всех будут созданы равные условия», — пояснили в управлении образования Шымкента.
Родители не верят обещаниям городского отдела образования. Они требуют разгрузить школу и создать все условия для комфортного обучения своих детей.
Шуддин Саидов
https://otyrar.kz/2019/08/roditeli-shymkentskoj-shkoly-v-shoke-ot-togo-chto-ee-sdelali-rezinovoj/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рулон Обоев 29.08.2019 в 09:27:14 # 730199
Так это уже год как минимум длится, а они всё БУДУТ???