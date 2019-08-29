В первой городской больнице Шымкента постельное белье не меняли 6 лет

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danilov 29 Августа 2019 в 09:21:48
Новое постельное белье одной из первых смогла оценить Куралай Жасуланова. В первую городскую клиническую больницу женщина поступила с острым аппендицитом. После операции Куралай четвертый день лежит в общей палате.
«Меня на скорой привезли в больницу, вырезали аппендицит. Сейчас я чувствую себя хорошо, спасибо врачам! А лежать на новых простынях очень удобно и комфортно», — говорит Куралай.
В медицинском учреждении имеется 455 коек. Протершееся от старости постельное белье выбросили. Простыни, пододеяльники и наволочки на них теперь от шымкентской швейной фабрикой «Азала Текстиль». С местным производителем на обновление комплектов постельного белья был заключен меморандум на 17 миллионов тенге. Городская больница закупила 3 комплекта, которых должно хватить на 3 года.
«За счет своих средств мы поменяли. Это, конечно, заслуга наших врачей и нашего персонала в целом. Это за счет платных услуг: мы делаем консультации, операции делаем, за счет этих средств мы решили поменять, потому что много нареканий было со стороны пациентов, много жалоб было», — рассказал главный врач городской клинической больницы №1 Абылай Донбай.
В планах руководства больницы закупить и новые халаты, как для сотрудников медицинского учреждения, так и для пациентов, а также обновить кровати и матрацы в больнице.
Анастасия Новикова
https://otyrar.kz/2019/08/v-pervoj-gorodskoj-bolnitse-shymkenta-postelnoe-bele-ne-menyali-6-let/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Достижение то какое, вот только сшить простынь или пододеяльник в наше время могла девочка 7-го класса, ее на трудах этому учили. Но не в этом дело, все дело в том из чьей ткани это шьется - мы просто тупо покупаем ткань в Китае и шьем из нее простынь, а называем все это гордо "закупили у местного производителя." Давайте вспомним какие хлопковые поля у нас были, какую отрасль потеряли, сколько налогов, рабочих мест, смежных отраслей только по одному этому направлению.