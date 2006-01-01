Более 400 человек наказали за незаконную перевозку скота в Туркестанской области

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danilov 29 Августа 2019 в 10:22:28
Так, на трассах республиканского значения и на внутрирайонных дорогах стражами порядка осуществляются ежедневный контроль и проверка автомашин, занимающихся перевозкой домашней скотины.
Также с целью профилактики скотокрадства на областных и районных направлениях с начала 2019 года полицейскими проверено 4487 автомашин, перевозивших 34 778 голов скота, из них сотрудниками батальона патрульной полиции остановлено 2095 автомашин и проверено документов на 4245 лошадей, 11 048 голов крупного рогатого скота, 7997 овец и 31 верблюда. За перевозку домашнего скота без соответствующих документов в отделы полиции доставлены 123 автомашины вместе с животными. Всего же по области сотрудниками полиции в отношении 457 лиц составлены административные протоколы, которые направлены в ветеринарную службу.
К примеру, полицейские города Кентау совместно с сотрудниками ветеринарного отдела в целях профилактики скотокрадства провели рейдовые мероприятия по выявлению правонарушений при перевозке скота без документов. Были выставлены посты на дорогах в направлении скотных рынков в Кентау и в Карашыкском аульном округе («Нур-Асем»). Полицейскими проверены 89 автомашин, перевозящих скот, и выявлены 4 нарушения перевозки скота без документов. За несоблюдение нормативов, требований и ветеринарных правил в отношении нарушителей составлены протоколы по статье 406 КоАП РК и направлены в ветеринарную службу для привлечения к ответственности.
В целях реализации программы МВД РК «О противодействии кражам на 2019-2020 годы» департамент полиции Туркестанской области проводит подобные мероприятия, которые будут иметь свое продолжение. Главная же задача данных мероприятий – недопущение краж и пресечение деятельности скотокрадов.
https://www.inform.kz/ru/bolee-400-chelovek-nakazali-za-nezakonnuyu-perevozku-skota-v-turkestanskoy-oblasti_a3560443
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