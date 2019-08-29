За грязный туалет жительница Тараза требует 100 тысяч тенге с шымкентского зоопарка
danilov 29 Августа 2019 в 18:33:03
Юрист из Тараза Гулбейне Джолтаева подала в суд на шымкентский зоопарк и требует компенсации в 100 тысяч тенге, передает Inbusiness.kz.
Судебный процесс в Аль-Фарабийском районном суде Шымкента может стать прецедентом в судебной практике третьего мегаполиса страны. Как следует из искового заявления, Гулбейне Джолтаевой, она с семьей посетила шымкентский зоопарк в июне этого года и была шокирована состоянием сортира. В частности юрист обнаружила сразу 13 нарушений санитарных правил: отсутствие канализации, вентиляции, плитки на полу и стенах, индивидуальных кабин, сеток от мух, мыла, бумаги, урн и много другого. Но самая главная претензия — антисанитария.
«Я поехала с дочкой маленькой, два года, и с другом, мы приехали из Тараза специально, чтобы показать ребенку зоопарк, потому что у нас в Таразе зоопарка нет. Поскольку не ближний свет зашли в зоопарк и сразу захотели в туалет. Он был неприглядного вида, как на трассе. Там ногу было негде поставить. Все было обгажено, мусор кругом, страшное зловоние. Я была в шоке, что городской туалет, в который водят детей, может быть в таком состоянии! Тогда мне было не до фотографий, а эти фото сделаны позже. Но и сейчас он (туалет) выглядит жутко, и я вижу, что они прибрались, но он лучше от этого не стал», — поделилась гостья из Тараза Гулбейне Джолтаева.
В заявлении женщины говорится, что в туалете не только ужасно воняет, но и есть высокий риск заражения инфекционными заболеваниями.
«В результате всей этой антисанитарии я испытала моральные страдания в виде страха заболеть, унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяния, ущербность, состояние дискомфорта. Думаю, что и любой нормальный человек испытывает те же чувства при посещении этого туалета. Согласно пункту 1 статьи 917 ГК моральный вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим его противоправными виновными (умышленно или по неосторожности) действиями (бездействием). Согласно требованиям статьи 952 ГК моральный вред компенсируется в денежной форме. Я оцениваю размер компенсации морального вреда на сумму 100 000 тенге. На основании изложенного, прошу суд взыскать с ответчика в мою пользу в счет компенсации морального вреда 100 000 тенге и возврат расходов по оплате государственной пошлины в сумме 1000 тенге», — следует из выписки искового заявления.
Она говорит, что не сразу решилась идти в суд, проблему долго обсуждали в социальных сетях, пока адвокат Жангельды Сулейманов не предложил составить иск. Первое заседание должно было состояться 21 августа, но, по словам истицы, отзыва от зоопарка пока не было. При этом директор ГККП «Шымкентский государственный зоологический парк» Нургазы Бухарбаев называет этот иск глупостью.
«Глупость» — одним слово, я так могу сказать. Я юридически уже все изучил. Но вы поймите, если что-то где-то неправильно, мы от соответствующих органов можем получить свое дисциплинарное или административное наказание как государственное предприятие. А вот моральный вред. Тогда каждый житель города пускай в суд подает. Любой может подавать за моральный вред, прошелся по городу, а там яма, ох мне так плохо стало, что там яма, допустим, на дороге, и что в суд надо подавать?! Или облако некрасивое, тоже в суд подавать?! Это ее сугубо личное мнение. Она пускай докажет, там много вопросов. Потом она просто может пиар себе сделать, такой интерес у нее? — сказал в интервью по телефону директор ГККП «Шымкентский государственный зоологический парк» Нургазы Бухарбаев.
Однако гостья из Тараза уверяет, ни деньги, ни пиар ее не интересуют, обещает даже пожертвовать в случае выигрыша всю сумму, но самое главное в корне улучшить ситуацию с уличными туалетами.
«Цели преследовать директора зоопарка у меня нет, я его не знаю, и сумма чисто символическая. Если я выиграю процесс, я пожертвую куда-нибудь на нужное дело. Просто доколе можно терпеть этот свинарник?! Мало на трассе, но внутри города, внутри учреждения может быть такой туалет?! Это недопустимо. Я думаю, что люди не поднимают этот вопрос только потому, что не верят в справедливость или юридически не подкованы. И я надеюсь, что-то изменить в той стране, в которой моему ребенку расти», — подчеркнула Гулбейне Джолтаева.
https://inbusiness.kz/ru/last/100-tysyach-tenge-za-gryaznyj-tualet-v-zooparke