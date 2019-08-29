За грязный туалет жительница Тараза требует 100 тысяч тенге с шымкентского зоопарка

«Глупость» — одним слово, я так могу сказать. Я юридически уже все изучил. Но вы поймите, если что-то где-то неправильно, мы от соответствующих органов можем получить свое дисциплинарное или административное наказание как государственное предприятие. А вот моральный вред. Тогда каждый житель города пускай в суд подает. Любой может подавать за моральный вред, прошелся по городу, а там яма, ох мне так плохо стало, что там яма, допустим, на дороге, и что в суд надо подавать?! Или облако некрасивое, тоже в суд подавать?! Это ее сугубо личное мнение. Она пускай докажет, там много вопросов. Потом она просто может пиар себе сделать, такой интерес у нее? — сказал в интервью по телефону директор ГККП «Шымкентский государственный зоологический парк» Нургазы Бухарбаев.