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Шымкент
Таксиста-насильника ищут в Шымкенте
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Любитель ММА 05 Сентября 2019 в 11:34:23
НУР-СУЛТАН, 5 сен — Sputnik. В Шымкенте сотрудники полиции ищут таксиста, изнасиловавшего свою пассажирку.

Инцидент произошел во вторник, 27 августа. В этот день пострадавшая девушка вместе со своими подругами отмечала свой день рождения в одном из кафе. После празднования она села в такси возле развлекательного заведения. Водитель машины, вывез девушку в безлюдное место, жестоко избил девушку, душил и изнасиловал ее.

«Дело вяло двигается, прошло уже столько дней, не могут найти таксиста, столько камер, все происходило на центральных улицах города. Свидетелей не допросили, следователей поменяли уже несколько раз», — рассказала на своей странице в социальной сети общественница Дина Тансари.

Факт преступления сотрудники управления полиции Енбекшинского района департамента полиции Шымкента в тот же день зарегистрировали по части первой статьи 120 «Изнасилование» Уголовного кодекса. Если его вина будет доказана, таксисту грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Как сообщили в полиции, по факту изнасилования проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого. Назначены соответствующие экспертизы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 05.09.2019 в 15:26:42   # 730565
Вот объясните мне одну простую вещь, у нас камер понатыкано на каждом углу, кто-то получает деньги из бюджета за их продажу, установку и обслуживание, когда дело касается штрафа или нарушения - все всегда зафиксировано, но стоит простому смертному обратиться с какой-то проблемой за помощью, ДТП или как в данном случае износ, почему-то всегда практически натыкается на глухую стену: то камеры не работают, то данные не сохранились или не писались, то система перезагружалась. Зачем мы тратим на это деньги, если нам это не помогает? Ну наверняка же фиксация была, девушка знает маршрут движения, время, следовательно вычислить несколько авто в потоке и проверить владельцев возможно, тем более по перекресткам нескольким пробить и найти повторяющуюся машину...но для этого нужно желание и нужно шевелиться и работать. Или просто кого-то покрывают в очередной раз? Почему чтобы что-то зашевелилось, нужно обязательно общественную волну поднимать или ждать пока сама жертва и ее родственники устроят пикет или самосуд?
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  ss720 05.09.2019 в 18:23:12   # 730576
Следователей несколько раз меняли,- ебаный позор и стыд!
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