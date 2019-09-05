Таксиста-насильника ищут в Шымкенте

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Любитель ММА 05 Сентября 2019 в 11:34:23
Инцидент произошел во вторник, 27 августа. В этот день пострадавшая девушка вместе со своими подругами отмечала свой день рождения в одном из кафе. После празднования она села в такси возле развлекательного заведения. Водитель машины, вывез девушку в безлюдное место, жестоко избил девушку, душил и изнасиловал ее.
«Дело вяло двигается, прошло уже столько дней, не могут найти таксиста, столько камер, все происходило на центральных улицах города. Свидетелей не допросили, следователей поменяли уже несколько раз», — рассказала на своей странице в социальной сети общественница Дина Тансари.
Факт преступления сотрудники управления полиции Енбекшинского района департамента полиции Шымкента в тот же день зарегистрировали по части первой статьи 120 «Изнасилование» Уголовного кодекса. Если его вина будет доказана, таксисту грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет.
Как сообщили в полиции, по факту изнасилования проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого. Назначены соответствующие экспертизы.
Комментарии, по рейтингу, по дате