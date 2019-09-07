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Шымкент
13-летний мальчик погиб из-за обрушения футбольных ворот на уроке физкультуры
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danilov 07 Сентября 2019 в 15:15:34
Крайним сделали учителя физкультуры
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koshkoed
07.09.2019 в 21:51:40
# 730670
Ворота сами по себе не падают.
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Ratkhan
07.09.2019 в 22:18:00
# 730673
Ворота не лицензированная, фирма подставная, веновень учитель физкультуры! Все по программе Позорбаева "Два корова"
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