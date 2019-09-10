В Шымкенте легковой автомобиль сбил попрошайку на проезжей части

Вдруг вспомнилось
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danilov 10 Сентября 2019 в 10:09:14
Автомашина двигалась по улице Аскарова в направлении площади Аль-фараби, когда на ее пути возник мужчина в инвалидной коляске. Водитель, а за рулем была женщина, в последний момент заметила мужчину, но не успела отвести автомобиль в сторону.
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Вдруг вспомнилось
alpha_portal 10.09.2019 в 11:26:46 # 730749
Антибиотик 10.09.2019 в 13:23:17 # 730758
Цитата: Yerla от 10.09.2019 05:40:36
гыыыы .. вот еслип попрошайка был типа инвалид - и после этого ДТП он действительно стал инвалидом .. во былоп ****** ..
гыыыы .. вот еслип попрошайка был типа инвалид - и после этого ДТП он действительно стал инвалидом .. во былоп ****** ..