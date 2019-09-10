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Шымкент
В Шымкенте легковой автомобиль сбил попрошайку на проезжей части
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danilov 10 Сентября 2019 в 10:09:14
Пострадавший жив, его увезли в больницу. ДТП произошло на перекрестке проспекта Республики и улицы Аскарова.
Автомашина двигалась по улице Аскарова в направлении площади Аль-фараби, когда на ее пути возник мужчина в инвалидной коляске. Водитель, а за рулем была женщина, в последний момент заметила мужчину, но не успела отвести автомобиль в сторону.
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  DITRX 10.09.2019 в 10:27:59   # 730747


Вдруг вспомнилось
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  alpha_portal 10.09.2019 в 11:26:46   # 730749
Да давно их разогнать надо. Всем же известно что за мафия.
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  Yerla 10.09.2019 в 11:40:36   # 730753
гыыыы .. вот еслип попрошайка был типа инвалид - и после этого ДТП он действительно стал инвалидом .. во былоп ****** ..
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  GoodZone 10.09.2019 в 11:42:13   # 730754
Водителя накажут... Удачи ей, поменьше нервотрепки, пусть все закончится побыстрее и справедливо. Иногда попрошайки реально возникают ниоткуда на проезжей части, особенно когда видимость ограничена, сам пару раз в последний момент успевал среагировать, а им по фигу.
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  Антибиотик 10.09.2019 в 13:23:17   # 730758
Цитата: Yerla от 10.09.2019 05:40:36
гыыыы .. вот еслип попрошайка был типа инвалид - и после этого ДТП он действительно стал инвалидом .. во былоп ****** ..

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  jumanjiqz 10.09.2019 в 16:02:36   # 730765
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