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Шымкент
Исполнителя заказного убийства бизнесмена задержали в Шымкенте
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danilov 10 Сентября 2019 в 10:12:14
Сотрудники управления криминальной полиции ДП Шымкента 7 сентября в ходе оперативных мероприятий задержали исполнителя заказного убийства бизнесмена, которое было совершено 19 июля возле дома погибшего.
Хладнокровным убийцей оказался житель Туркестанской области.

В ходе расследования было установлено, что преступление совершено по заказу компаньона погибшего, который растратил крупную сумму денег из бюджета общей фирмы.

Заказчик преступления был задержан 25 июля, вину признал в полном объеме. В настоящее время содержится под стражей.

Напомним, что 19 июля в Шымкенте средь бела дня был убит известный предприниматель. Преступление было совершено на улице Арай. Выстрелы прозвучали в тот момент, когда бизнесмен выезжал со двора своего дома на автомашине Лексус-570. Есть версия, что неизвестный переоделся в оранжевый жилет работника коммунальных служб, открыл стрельбу.

В результате полученных ранений 55-летний мужчина скончался в больнице.

https://otyrar.kz/2019/09/ispolnitelya-zakaznogo-ubijstva-biznesmena-zaderzhali-v-shymkente/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 10.09.2019 в 11:40:31   # 730752

Зачем задерживали ? , почему на месте не ликвидировали ? .
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  GoodZone 10.09.2019 в 11:43:22   # 730755
90-е возвращаются?
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