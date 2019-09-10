Исполнителя заказного убийства бизнесмена задержали в Шымкенте

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Сентября 2019 в 10:12:14
Хладнокровным убийцей оказался житель Туркестанской области.
В ходе расследования было установлено, что преступление совершено по заказу компаньона погибшего, который растратил крупную сумму денег из бюджета общей фирмы.
Заказчик преступления был задержан 25 июля, вину признал в полном объеме. В настоящее время содержится под стражей.
Напомним, что 19 июля в Шымкенте средь бела дня был убит известный предприниматель. Преступление было совершено на улице Арай. Выстрелы прозвучали в тот момент, когда бизнесмен выезжал со двора своего дома на автомашине Лексус-570. Есть версия, что неизвестный переоделся в оранжевый жилет работника коммунальных служб, открыл стрельбу.
В результате полученных ранений 55-летний мужчина скончался в больнице.
https://otyrar.kz/2019/09/ispolnitelya-zakaznogo-ubijstva-biznesmena-zaderzhali-v-shymkente/