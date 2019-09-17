С Тохтара Тулешова взыскали 1,2 млрд тенге в пользу государства

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danilov 17 Сентября 2019 в 12:07:59
"С 2017 года в производстве государственного судебного исполнителя находилось исполнительное производство о взыскании с Тулешова в доход государства 1,4 млрд тенге. Установили имущество должника в уставном капитале ТОО, переданное в качестве активов, на которые долгое время не могли обратить взыскания. После вмешательства прокуратуры удалось провести оценку имущества и по определению суда передать их в доход государства", – отметили в прокуратуре.
Таким образом в бюджет взыскали в общей сложности 1 млрд 215 млн тенге.
"Дальнейшее исполнение приговора суда находится на контроле", – говорится в сообщении.
У Тохтара Тулешова, приговорённого к 21 году лишения свободы за экономические преступления, ранее конфисковали четыре особняка, девять земельных участков (два ещё в процессе изъятия) и десятки машин.
https://informburo.kz/novosti/s-tohtara-tuleshova-vzyskali-12-mlrd-tenge-v-polzu-gosudarstva-95668.html
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