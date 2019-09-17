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Шымкент
Верхний рынок Шымкента
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danilov 17 Сентября 2019 в 21:18:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
  LeXx 17.09.2019 в 21:42:06   # 731209
Грязь, срач, беспорядок. Автор обратил внимание на некоторые отрицательные моменты.
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  bIP6bIC 17.09.2019 в 21:46:41   # 731210
Фамилие интересное...
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  Walter 17.09.2019 в 21:55:39   # 731211
20 лет ничего не изменилось. Хули хвалили этого последнего акима?.
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