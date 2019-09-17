Верхний рынок Шымкента

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danilov 17 Сентября 2019 в 21:18:32
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(@sultankarmanov)
17 2019 7:05 PDT
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
LeXx
17.09.2019 в 21:42:06
# 731209
Грязь, срач, беспорядок. Автор обратил внимание на некоторые отрицательные моменты.
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bIP6bIC
17.09.2019 в 21:46:41
# 731210
Фамилие интересное...
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Walter
17.09.2019 в 21:55:39
# 731211
20 лет ничего не изменилось. Хули хвалили этого последнего акима?.
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