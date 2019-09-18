Семейная пара из Шымкента крала скот в Туркестанской области

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danilov 18 Сентября 2019 в 11:58:31
В дежурную часть Ордабасинского РОП обратилась местная жительница о том, что в августе неизвестные лица похитили у нее с вольного пастбища одного быка. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража». С подобными заявлениями в полицию обратились еще несколько потерпевших.
В целях установления и задержания скотокрадов в ДП Туркестанской области создали оперативно-следственную группу из числа опытных полицейских. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории, опросили очевидцев, проверили места реализации скота и автомашины, перевозящие домашний скот, и другие необходимые мероприятия. В результате оперативники задержали двух подозреваемых, мужчину и женщину, семейную пару из Шымкента.
Как выяснило следствие, скотокрады, пользуясь отсутствием людей на пастбищах, похищали быков и овец, которых грузили в автомашину и скрывались с места преступления. Краденое имущество подозреваемые затем реализовывали, а деньги тратили на свои нужды. Полицейские установили скупщицу краденного, жительницу Шымкента, которую также привлекут к ответственности.
Следствием установлена причастность подозреваемых к более 10 фактам скотокрадства, совершенных ими в 5 районах области: Ордабасинском, Казыгуртском, Сайрамском, Тюлькубасском и Байдибекском районах. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше полмиллиона тенге.
Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемые арестованы. Стражами порядка устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
https://www.inform.kz/ru/semeynaya-para-iz-shymkenta-krala-skot-v-turkestanskoy-oblasti_a3566717
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Ара горный 18.09.2019 в 12:34:29 # 731250