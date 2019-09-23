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Шымкент
Сотрудник собственной безопасности Департамента полиции г. Шымкент подозревается в получении взятки
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danilov 23 Сентября 2019 в 13:15:30
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Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 23.09.2019 в 20:14:01   # 731795
Возможно и ошибаюсь, но по моему мнению УСБ Департамента полиции - самое коррумпированное ведомство.
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  Тигра2 23.09.2019 в 22:53:13   # 731824
И всегда так было, первые воры - это сторожа!
Самые страшные коррупционеры, это агенство по борьбе с коррупцией.
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  Ал 23.09.2019 в 23:03:27   # 731826
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