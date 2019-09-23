Сотрудник собственной безопасности Департамента полиции г. Шымкент подозревается в получении взятки

Агентством, совместно с Департаментом по противодействию коррупции г.Шымкент, начато досудебное расследование в отношении старшего оперуполномоченного Управления собственной безопасности Департамента полиции г.Шымкент капитана полиции, который подозревается в получении взятки путем вымогательства.



Он, будучи назначенным на указанную должность приказом Министра внутренних дел, по долгу службы обязанный бороться с проявлением коррупции в собственных рядах и проводить предупредительно-профилактическую работу, подозревается в получении взятки путем вымогательства у инспектора патрульной полиции ДП по г.Шымкент в сумме 500 тыс. тенге за непривлечение к дисциплинарной ответственности в виде увольнения, а также общее покровительство по службе.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Окончательное решение с определением степени его вины, будет принято судом.