Разгневанные матери снова штурмовали акимат Шымкента

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danilov 23 Сентября 2019 в 13:19:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 23.09.2019 в 14:41:18 # 731746
Цитата: Рамзес от 23.09.2019 08:07:03
Да правильно он сказал,хватит мухлевать(спецом разводятся).Я понимаю многим не легко.
Да правильно он сказал,хватит мухлевать(спецом разводятся).Я понимаю многим не легко.
Аккуратней! Без фактов нельзя оскорблять женщин с детьми инвалидами!
А этого жиртреста в шею гнать метлой из города!
Цитата: alpha_portal от 23.09.2019 08:41:18
Да были тут факты про лексус и рюкзак.И были факты что спецом разводятся,и были факты что заставили вернуть выделенные средства все было...
Аккуратней! Без фактов нельзя оскорблять женщин с детьми инвалидами!
А этого жиртреста в шею гнать метлой из города!
Цитата: Рамзес от 23.09.2019 08:07:03
Да правильно он сказал,хватит мухлевать(спецом разводятся).Я понимаю многим не легко.
Да правильно он сказал,хватит мухлевать(спецом разводятся).Я понимаю многим не легко.
Да были тут факты про лексус и рюкзак.И были факты что спецом разводятся,и были факты что заставили вернуть выделенные средства все было...
Аккуратней! Без фактов нельзя оскорблять женщин с детьми инвалидами!
А этого жиртреста в шею гнать метлой из города!
MишаМашкевич 23.09.2019 в 16:44:14 # 731759
А тот белый деда, конечно молодес. Такое сказать таким женщинам, это надо не иметь: мозгов, снисходительности, воспитания.
alpha_portal 23.09.2019 в 16:49:20 # 731761
Цитата: Рамзес от 23.09.2019 08:56:39
Цитата: alpha_portal от 23.09.2019 08:41:18
Да были тут факты про лексус и рюкзак.И были факты что спецом разводятся,и были факты что заставили вернуть выделенные средства все было...
Аккуратней! Без фактов нельзя оскорблять женщин с детьми инвалидами!
А этого жиртреста в шею гнать метлой из города!
Цитата: Рамзес от 23.09.2019 08:07:03
Да правильно он сказал,хватит мухлевать(спецом разводятся).Я понимаю многим не легко.
Да правильно он сказал,хватит мухлевать(спецом разводятся).Я понимаю многим не легко.
Да были тут факты про лексус и рюкзак.И были факты что спецом разводятся,и были факты что заставили вернуть выделенные средства все было...
Аккуратней! Без фактов нельзя оскорблять женщин с детьми инвалидами!
А этого жиртреста в шею гнать метлой из города!
Ну теперь из-за одного двух уродов надо на всех наезжать? Тут дело адресное и дело лично индивидуальное! Нельзя вот так выйти и громко без оснований так заявлять! Этот депутат должен быть наказан! И должен публично извиниться.
Лично знаю двух таких «яжматерей», которые химичили с пособиями муж зарабатывает неплохо, они развелись дома 5-6 детей, получили пособие живут довольные.
Вообще если у тебя с мужем не ладится зачем ты рожаешь столько детей? Где логика?
Получается она сидит дома 5 детей, дайте ей деньги. Кто-то пашет и ничего не просит у них нет времени на врывание в акимат, они трудятся для детей. Не сидят на жопе.
У меня соседка умер муж осталась с тремя дочками, пекла пирожки пока на работу не устроилась разносила по магазинам.
Было бы желание у человека.
Цитата: gliser от 23.09.2019 11:32:01
А я на стороне депутата. Просто у него накипело. Сказал, как отрезал молодец дядька!
Лично знаю двух таких «яжматерей», которые химичили с пособиями муж зарабатывает неплохо, они развелись дома 5-6 детей, получили пособие живут довольные.
Вообще если у тебя с мужем не ладится зачем ты рожаешь столько детей? Где логика?
Получается она сидит дома 5 детей, дайте ей деньги. Кто-то пашет и ничего не просит у них нет времени на врывание в акимат, они трудятся для детей. Не сидят на жопе.
У меня соседка умер муж осталась с тремя дочками, пекла пирожки пока на работу не устроилась разносила по магазинам.
Было бы желание у человека.
А я на стороне депутата. Просто у него накипело. Сказал, как отрезал молодец дядька!
Лично знаю двух таких «яжматерей», которые химичили с пособиями муж зарабатывает неплохо, они развелись дома 5-6 детей, получили пособие живут довольные.
Вообще если у тебя с мужем не ладится зачем ты рожаешь столько детей? Где логика?
Получается она сидит дома 5 детей, дайте ей деньги. Кто-то пашет и ничего не просит у них нет времени на врывание в акимат, они трудятся для детей. Не сидят на жопе.
У меня соседка умер муж осталась с тремя дочками, пекла пирожки пока на работу не устроилась разносила по магазинам.
Было бы желание у человека.
Вот и я про это.
Поднимали генофонд страны. Много приехало этнических казахов со всего мира. Тогда давали и земли деньги квартиры . И медали мать героиня.
А сейчас государство от них отвернулось.
Кинуло короче. Как пирада МММ первые взяли, последним шиш. Моя семья и дети уже все давно миллиардеры.
Вот и верьте после этого человеку который говорит. Бери две коровы , продавай молоко. И корми 5 детей.
А про тех кто на лексусах берут пособие.
Такие уроды конечно есть.
Но думаю 90% действительно нуждаются.
И никогда не осуждайте мать которая любит детей и рожает столько, сколько захочет.
Она даёт жизнь. А как поднимет не ваша проблема.
У меня в семье 9-х мама родила.
И мы счастливы.
Цитата: Маке0912 от 23.09.2019 12:58:15
мать которая любит детей и рожает столько, сколько захочет.
Она даёт жизнь. А как поднимет не ваша проблема.
У меня в семье 9-х мама родила.
И мы счастливы.
мать которая любит детей и рожает столько, сколько захочет.
Она даёт жизнь. А как поднимет не ваша проблема.
У меня в семье 9-х мама родила.
И мы счастливы.
1. Это становится проблемой для государства. С чего это налогоплательщики должны обеспечивать тех, кто работал пиздой? О чем думали, когда ебаться ложились?
2. У моей матери в семье 14 детей, у отца - 8. В то время это было в норме.
рожает столько, сколько захочет.Все верно но до одного места - кормить,одеть,обуть,образование дать.Сей час время капитализма и ни кто просто так денег не даст поймите уже время СССР (так ненавистного всем ) ушло.Халявы не будет.
Лучше спросите первую семью и всё окружение сколько они заплатили налогов. И где их декларации о доходах.
Время капитализма говорите ?
Кто ездил в эмираты ?
Так там каждому коренному жителю на счёт падает 4 тысячи баксов в месяц. Независимо от работает он или нет. А если дети рождаются , то большие деньги платят за счёт государства.
Говоришь у тебя тоже большая семья.
И что вам плохо от этого ? Спроси свою маму как она к детям относится. И что она говорит, мало внуков рожайте ?
И скажите мне патриоты, сколько вы лично налогов заплатили ?
Цитата: Templar от 23.09.2019 13:42:16Семья по моей матери тоже была многодетной, но из детей лишь около половины выжило. Издержки голода и уровня медицины того времени.
С большим трудом предкам удалось своих детей не только прокормить, но и соответствующее уровню технологий того периода времени образование дать.
Для нормальной жизни в современных городских условиях требования к образованию гораздо выше.
Выходит, что если хочется своим детям нормального будущего, то главная проблема не родить и прокормить, а дать возможность детям получить "удочку"...
9-03-2018
Почему казахи живут беднее и хуже, чем арабы в ОАЭ? https://camonitor.kz/30804-pochemu-kazahi-zhivut-bednee-i-huzhe-chem-araby-v-oae.html
Вопросом, вынесенным в подзаголовок, у нас не задавался разве что ленивый. С точки зрения обывательской логики, раз уж Казахстан входит в список самых богатых нефтью стран мира, то и уровень жизни здесь должен быть таким же, как в Объединенных Арабских Эмиратах...
Правда, знают наши граждане об Эмиратах не так уж и много. Среди многочисленных мифов об этой стране, бытующих в нашем обществе, наиболее популярны следующие: коренные жители ОАЭ могут позволить себе вообще не работать, потому как их содержит государство, старики имеют баснословные пенсии, а каждый ребенок при рождении получает в подарок депозит на 50 (100, 200) тысяч долларов. В общем, не жизнь, а сплошная сказка...
Но на самом ли деле жизнь граждан ОАЭ столь беззаботна? И почему, обладая значительными запасами нефти, Казахстан не может стать таким же богатым государством? Да и вообще, насколько уместно сравнивать две страны? С этими вопросами мы обратились к нашим экспертам.
...
ОАЭ были образованы в 1971-м, и тогда основой их экономики была добыча нефти (доказанные запасы которой сопоставимы с российскими). Но за прошедшие годы страна добилась впечатляющих результатов в диверсификации экономики: если в начале 1980-х экспорт нефти составлял 73% от ВВП страны, то сегодня не превышает 8% от ВВП. Все остальное – это туризм, недвижимость, торговля. Когда-то полностью нефтяная страна, сегодня ОАЭ – крупнейший финансовый и торговый центр, оффшор, транспортный хаб. За всей этой трансформацией просматривается понимание шейхами того, что экономика страны не может стоять только на нефтяных вышках.
Таким образом, все блага граждан ОАЭ оплачиваются не только доходами от нефти, но и трудом работающих там иностранцев, которые составляют около 85% всей рабочей силы страны. Фактически все современные объекты – насыпные острова, морские порты, НПЗ, торговые центры, дороги, опреснительные заводы – созданы руками экспатов. Арабские – только деньги. Проекты создавали европейцы и американцы, рабочие руки – из Южной Азии. Даже дети приучены к тому, что за ними убирает прислуга.
...
Почему казахи живут беднее и хуже, чем арабы в ОАЭ? https://camonitor.kz/30804-pochemu-kazahi-zhivut-bednee-i-huzhe-chem-araby-v-oae.html
Вопросом, вынесенным в подзаголовок, у нас не задавался разве что ленивый. С точки зрения обывательской логики, раз уж Казахстан входит в список самых богатых нефтью стран мира, то и уровень жизни здесь должен быть таким же, как в Объединенных Арабских Эмиратах...
Правда, знают наши граждане об Эмиратах не так уж и много. Среди многочисленных мифов об этой стране, бытующих в нашем обществе, наиболее популярны следующие: коренные жители ОАЭ могут позволить себе вообще не работать, потому как их содержит государство, старики имеют баснословные пенсии, а каждый ребенок при рождении получает в подарок депозит на 50 (100, 200) тысяч долларов. В общем, не жизнь, а сплошная сказка...
Но на самом ли деле жизнь граждан ОАЭ столь беззаботна? И почему, обладая значительными запасами нефти, Казахстан не может стать таким же богатым государством? Да и вообще, насколько уместно сравнивать две страны? С этими вопросами мы обратились к нашим экспертам.
...
ОАЭ были образованы в 1971-м, и тогда основой их экономики была добыча нефти (доказанные запасы которой сопоставимы с российскими). Но за прошедшие годы страна добилась впечатляющих результатов в диверсификации экономики: если в начале 1980-х экспорт нефти составлял 73% от ВВП страны, то сегодня не превышает 8% от ВВП. Все остальное – это туризм, недвижимость, торговля. Когда-то полностью нефтяная страна, сегодня ОАЭ – крупнейший финансовый и торговый центр, оффшор, транспортный хаб. За всей этой трансформацией просматривается понимание шейхами того, что экономика страны не может стоять только на нефтяных вышках.
Таким образом, все блага граждан ОАЭ оплачиваются не только доходами от нефти, но и трудом работающих там иностранцев, которые составляют около 85% всей рабочей силы страны. Фактически все современные объекты – насыпные острова, морские порты, НПЗ, торговые центры, дороги, опреснительные заводы – созданы руками экспатов. Арабские – только деньги. Проекты создавали европейцы и американцы, рабочие руки – из Южной Азии. Даже дети приучены к тому, что за ними убирает прислуга.
...
Хотя бы по той причине, что для организации транспортного торгового хаба, в отличие от ОАЭ с другими богатыми странами Персидского Залива, у Казахстана нет выхода к океану. А уже это требует прокладки дорогостоящих автодорог и железнодорожных путей. Это же касается и себестоимости транспортировки сырья.
С организацией финансового центра тоже не срослось...
Цитата: Templar от 23.09.2019 13:42:16
1. Это становится проблемой для государства. С чего это налогоплательщики должны обеспечивать тех, кто работал пиздой? О чем думали, когда ебаться ложились?
2. У моей матери в семье 14 детей, у отца - 8. В то время это было в норме.
Цитата: Маке0912 от 23.09.2019 12:58:15
мать которая любит детей и рожает столько, сколько захочет.
Она даёт жизнь. А как поднимет не ваша проблема.
У меня в семье 9-х мама родила.
И мы счастливы.
мать которая любит детей и рожает столько, сколько захочет.
Она даёт жизнь. А как поднимет не ваша проблема.
У меня в семье 9-х мама родила.
И мы счастливы.
1. Это становится проблемой для государства. С чего это налогоплательщики должны обеспечивать тех, кто работал пиздой? О чем думали, когда ебаться ложились?
2. У моей матери в семье 14 детей, у отца - 8. В то время это было в норме.
Цитата: Templar от 23.09.2019 13:42:16
1. Это становится проблемой для государства. С чего это налогоплательщики должны обеспечивать тех, кто работал пиздой? О чем думали, когда ебаться ложились?
2. У моей матери в семье 14 детей, у отца - 8. В то время это было в норме.
Цитата: Маке0912 от 23.09.2019 12:58:15
мать которая любит детей и рожает столько, сколько захочет.
Она даёт жизнь. А как поднимет не ваша проблема.
У меня в семье 9-х мама родила.
И мы счастливы.
мать которая любит детей и рожает столько, сколько захочет.
Она даёт жизнь. А как поднимет не ваша проблема.
У меня в семье 9-х мама родила.
И мы счастливы.
1. Это становится проблемой для государства. С чего это налогоплательщики должны обеспечивать тех, кто работал пиздой? О чем думали, когда ебаться ложились?
2. У моей матери в семье 14 детей, у отца - 8. В то время это было в норме.
Нельзя так говорить про родственников
Цитата: Ал от 23.09.2019 16:05:26
При казахстанских размерах территории с расстояниями между населенными пунктами развивать туризм, недвижимость и международную торговлю несколько проблематично.
Хотя бы по той причине, что для организации транспортного торгового хаба, в отличие от ОАЭ с другими богатыми странами Персидского Залива, у Казахстана нет выхода к океану. А уже это требует прокладки дорогостоящих автодорог и железнодорожных путей. Это же касается и себестоимости транспортировки сырья.
С организацией финансового центра тоже не срослось...
При казахстанских размерах территории с расстояниями между населенными пунктами развивать туризм, недвижимость и международную торговлю несколько проблематично.
Хотя бы по той причине, что для организации транспортного торгового хаба, в отличие от ОАЭ с другими богатыми странами Персидского Залива, у Казахстана нет выхода к океану. А уже это требует прокладки дорогостоящих автодорог и железнодорожных путей. Это же касается и себестоимости транспортировки сырья.
С организацией финансового центра тоже не срослось...
Ал ну не сгущай краски,есть выход к атлантике -Вова же порт подарил.А так если с умом подойти Казахстан стоит на великом шелковом пути .
А то опять перегрызёмся.
Ты не путай .
С нашей таблицей Менделеева мы могли бы жить как и там. В соотношение всего ископаемого из земли. Нефть у нас всего 4% от всех мировых запасов.
А а другие ресурсы , в особенности уран.
Почему Жакишев сидит больше 10 лет. потому что он был против продажи урановых месторождений.
Ты сам пишешь :
то сегодня не превышает 8% от ВВП. Все остальное – это туризм, недвижимость, торговля. Когда-то полностью нефтяная страна, сегодня ОАЭ – крупнейший финансовый и торговый центр, оффшор, транспортный хаб. За всей этой трансформацией просматривается понимание шейхами того, что экономика страны не может стоять только на нефтяных вышках.
А кто к этому препядствовал 30 лет ?
Так все же продали. Долги КЗ 176 миллиардов долларов..Своего почти ничего не осталось.
Миллиардеры только семья и приближённые.
Кто отдавать будет? Эти патриоты которые якобы налоги платят ?
Вы спросите в Узбекистане как там ?
Поссоветская страна как мы, где внешнего долга ни цента нет. И ни грамму земли не отдали. И туризм и всё развиваются. И гостарбайтеры только валютой домой в банки перечисляют. Узбекистану даже кредиты не нужны у них переизбыток валюты в банках.
Цитата: gliser от 23.09.2019 11:32:01
А я на стороне депутата. Просто у него накипело. Сказал, как отрезал молодец дядька!
Лично знаю двух таких «яжматерей», которые химичили с пособиями муж зарабатывает неплохо, они развелись дома 5-6 детей, получили пособие живут довольные.
Вообще если у тебя с мужем не ладится зачем ты рожаешь столько детей? Где логика?
Получается она сидит дома 5 детей, дайте ей деньги. Кто-то пашет и ничего не просит у них нет времени на врывание в акимат, они трудятся для детей. Не сидят на жопе.
У меня соседка умер муж осталась с тремя дочками, пекла пирожки пока на работу не устроилась разносила по магазинам.
Было бы желание у человека.
А я на стороне депутата. Просто у него накипело. Сказал, как отрезал молодец дядька!
Лично знаю двух таких «яжматерей», которые химичили с пособиями муж зарабатывает неплохо, они развелись дома 5-6 детей, получили пособие живут довольные.
Вообще если у тебя с мужем не ладится зачем ты рожаешь столько детей? Где логика?
Получается она сидит дома 5 детей, дайте ей деньги. Кто-то пашет и ничего не просит у них нет времени на врывание в акимат, они трудятся для детей. Не сидят на жопе.
У меня соседка умер муж осталась с тремя дочками, пекла пирожки пока на работу не устроилась разносила по магазинам.
Было бы желание у человека.
Даа, красавец дядька. Накипело у него, сука!
Пособия канеш огромные деньги по сравнению сдепутатскими зп и привилегиями! И бл ть ушлые женщины ради них готовы рожать по пять шесть раз и раводиться с мужьями. Это ж какие несметные богатства они получают взамен, а!
Цитата: Рамзес от 23.09.2019 16:28:14
есть выход к атлантике - Вова же порт подарил. А так если с умом подойти Казахстан стоит на великом шелковом пути.
есть выход к атлантике - Вова же порт подарил. А так если с умом подойти Казахстан стоит на великом шелковом пути.
Смайл репочеса искать лень.
Про какой порт речь? И какое до него расстояние? Имеется ввиду через Казахстан от границ Китая.
На одном конце "Шелкового пути" на юго-востоке Китай, на другом конце через запад страны после перевалки в портах Каспийского и Черного морей - Европа. Из доступных сухопутных путей - железные и авто дороги. Как-то попадались расчеты, что при сопоставимом трафике при таких расстояниях сухопутная доставка вследствие стоимости дорог выходит гораздо дороже доставки по морю. И расчетов получили возможный выигрыш лишь в скорости доставки, но не всем она критична...
Разумеется, что казахстанские проблемы одними расстояниями не ограничиваются. Указал лишь ради того, что ситуацию в Казахстане не стоит слепо с другими странами сопоставлять..
Цитата: Маке0912 от 23.09.2019 16:30:44Надеюсь, что не один я в этом виноват.
Тем более, что во власти Казахстана представителей моей родни вообще не было. Не говоря уже о 30 летнем сроке. Из руководства, максимум, был механик автоколонны...
Так стоит ли мне претензии за попытки размышлений о сути казахстанских проблем предъявлять?
Про какой порт речь? И какое до него расстояние? Имеется ввиду через Казахстан от границ Китая.Питер,да далеко но и мы пуп земли если кто помнит.Тема всплывала.
А так вырастет новое поколение нахлебников.
Чем эти люди отличаются от чиновников? Тоже хотят забрать часть благ рабочего населения. Так может эти деньги пошли бы в здравоохранение или образование. А не на закрытие кредитов за телефоны и телевизоры, да по 40к на человеку адресной помощи в месяц.
Да и в самих ОАЭ 19 процентов эмиратов проживают ниже черты бедности. Какая разница сколько получать, если соотношение дотаций с ценами на продукты и другую "роскошь" не позволяет "шиковать"?
Кстати, в ОАЭ из всего населения проживает всего лишь около 11 процентов коренных арабов (остальное население ограничено в правах и не получают дотаций), а Quote:
Предоставление независимости совпало с резким скачком цен на нефть и нефтепродукты, вызванным жёсткой энергетической политикой Саудовской Аравии, что облегчило новому государству самостоятельные шаги в области экономики и внешней политики. Благодаря доходам от нефти и умелому вложению средств в развитие промышленности, сельского хозяйства, образованию многочисленных свободных экономических зон Эмираты в самые короткие сроки смогли достигнуть относительного экономического благополучия. Получили значительное развитие сфера туризма и финансов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Объединённые_Арабские_Эмираты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Объединённые_Арабские_Эмираты
В Казахстане же скачком цен на нефть впоследствии интервенций Западных стран и соседей в Ирак с Ливией неадекватно воспользовались. "Проснулись" лишь после связанного с сырьевой направленностью экономики зависимости от "здоровья" промышленно развитых стран после кризисов 2007-2008 годов. Да и то длительная "раскачка" понадобилась...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_кризис_2007—2008_годов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мировой_экономический_кризис_(с_2008)
Цитата: koshkoed от 23.09.2019 18:58:28
С приютами не все так однозначно: если с образованием в них проблемы достаточно просто решаются, то с развитием навыков самостоятельности в приютах дело обстоит гораздо сложнее.
Как раз ради развития упомянутых навыков и сохранения навыков общения в семейной обстановке на Западе используют так называемые фостерные семьи. По этому "механизму" детей за налоговые послабления и другие "плюшки" пристраивают в приемные семьи.
С выводом прощения за счет налогов работающих кредитов на гаджеты полностью согласен...