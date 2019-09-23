Разгневанные матери снова штурмовали акимат Шымкента

А я на стороне депутата. Просто у него накипело. Сказал, как отрезал молодец дядька!Лично знаю двух таких «яжматерей», которые химичили с пособиями муж зарабатывает неплохо, они развелись дома 5-6 детей, получили пособие живут довольные.Вообще если у тебя с мужем не ладится зачем ты рожаешь столько детей? Где логика?Получается она сидит дома 5 детей, дайте ей деньги. Кто-то пашет и ничего не просит у них нет времени на врывание в акимат, они трудятся для детей. Не сидят на жопе.У меня соседка умер муж осталась с тремя дочками, пекла пирожки пока на работу не устроилась разносила по магазинам.Было бы желание у человека.