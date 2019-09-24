Генконсульство Узбекистана взяло под защиту узбекских студентов, избитых в Шымкенте

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danilov 24 Сентября 2019 в 11:56:17
Ситуация привлекла внимание дипломатов и представителей администрации Шымкента после того, как узбекские студенты опубликовали в сети видеоролик. В нем они жаловались на то, что в течение долгого времени подвергаются систематическим избиениям со стороны местной молодежи.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Узбекистана со ссылкой на дипломатические представительстве в Казахстане, 21 сентября в Региональном социально-инновационном университете Шымкента было проведено крупное совещание с участием Посла Узбекистана Саидикрома Ниязходжаева, представителей акимата Шымкента, ректора университета Сандыбая Боранбаева, заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Шерзода Пулатова, заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана по Шымкенту Мурадали Халмурадова, председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Республики Казахстан «Дустлик» Икрама Хашимджанова.
Во время совещания были обсуждены не только меры по обеспечению безопасности узбекских студентов и привлечению виновных к ответственности, но и профилактические мероприятия, которые позволят избежать подобных инцидентов в будущем.
Ситуация контролируется Посольством Узбекистана в Казахстане и Генконсульством в Алматы, в чей консульский округ входит Шымкент. Представители Генконсульства по поручению МИД выехали в Шымкент, чтобы поддерживать контакт с руководством региона и университета.
Студентам было сообщено, что они находятся под защитой дипломатического представительства. В решении проблем участвуют местные власти, оказывающие узбекистанским дипломатам всестороннюю поддержку.
Как напомнили в МИД, узбекистанцы, находящиеся на территории Алматы, Шымкента, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Кызылординской и Туркестанской областей Казахстана, могут обратиться в Генконсульство в Алматы по телефонам: +7-727-299-20-70, +7-727-390-26-16.
https://nuz.uz/obschestvo/43468-genkonsulstvo-uzbekistana-vzyalo-pod-zaschitu-uzbekskih-studentov-izbityh-v-shymkente.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Заслужено.
Хулиганы всегда были и есть .
Помню мы тоже дрались и в школе, в институте в армии.
Почему данные студенты сразу не обращались к руководству института или в полицию ?
В Узбекистане тоже много студентов из Казахстана.
Там такая же ситуация. И все ваши посты почему бы не адресовать той стороне.
И называть их обезьянами и психопатами.
Не бывает плохой нации, бывают плохие люди.