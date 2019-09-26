Арестован Руслан Жанпеисов

Цитата: философ от

Цитата: alpha_portal от

Походу. Это купленные копают под него. Он предупреждал что не стоит копать. Уффф что теперь начнется если закрыть его попытаются... Походу. Это купленные копают под него. Он предупреждал что не стоит копать. Уффф что теперь начнется если закрыть его попытаются...



ничего не начнется, народ с плакатами рядом с ДВД стоять не будет ( типа Свободу Юрию Деточкину))

сам этот чел себе рекламу и так сделал для определенных кругов, тоесть своё он уже хайпанул так что история повторяется, это чел уже сидел вроде бы и признал вину, суд был, статья и прочее



так что по второму кругу пошёл, РЕЦИДИВИСТ однако ничего не начнется, народ с плакатами рядом с ДВД стоять не будет( типа Свободу Юрию Деточкину))сам этот чел себе рекламу и так сделал для определенных кругов, тоесть своё он уже хайпанултак что история повторяется, это чел уже сидел вроде бы и признал вину, суд был, статья и прочеетак что по второму кругу пошёл, РЕЦИДИВИСТ однако

Да нет не в этом плане. В том что у него много материалов на тех кто под него копает. И так уже дохрена насыпано в сеть. Он показал что у него есть чем крыть. Ну скандал будет хороший если у него действительно есть материалы.