Арестован Руслан Жанпеисов

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danilov 26 Сентября 2019 в 19:22:29
Факт зарегистрирован в ЕРДР по статьям 293 части 3 «Хулиганство» и 107 части 1 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» УК РК.
А также по факту оскорбления сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей проводится досудебное расследование по статье 378 части 2 «Оскорбление представителя власти» УК РК.
На данный момент правонарушитель водворен в ИВС города Шымкент.
Пресс-служба ДП г. Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 26.09.2019 в 19:52:28 # 732063
Цитата: Атакент от 26.09.2019 13:49:01
18 июня это тот в кого он пальнул по Байтурсынова?
18 июня это тот в кого он пальнул по Байтурсынова?
Там не было телесных, сука видео даже есть как тот на Руслана с битой вышел, получил перцем в морду, пидр
Цитата: строитель от 26.09.2019 13:55:10
А кто это ?
А кто это ?
Блогер, рекламщик, байкер, неравнодушный гражданин, иногда перегибает палку, но все же что то пытается сделать для страны
Цитата: Атакент от 26.09.2019 13:49:01
18 июня это тот в кого он пальнул по Байтурсынова?
18 июня это тот в кого он пальнул по Байтурсынова?
Скорее всего не он, или вернее кто то не договаривает в новостях
по срокам вроде не сходится к примеру в России от дня подачи заявы от терпилы рассматривают 3 дня в крайнем случае до 30 дней, по факту в течении 10 дней, а 30 дней это максимально растягивают( типа по особо сложным и так далее) , чтоб решить заводить дело или нет обычно укладываются в 3-10 дней, Если уголовное дело возбуждено, заявителя предупреждают об этом. Начинается предварительное следствие/дознание.
По Казахстану срок вроде от подачи до 2 месяцев можно растянуть, а если и вынесли о возбуждении УД, тогда почему так долго тянули чтоб закрыть чела ????
хотя ещё летом можно было всё решить, по закрытию ( отправление в ИВС )???
Цитата: alpha_portal от 26.09.2019 13:52:28
Походу. Это купленные копают под него. Он предупреждал что не стоит копать. Уффф что теперь начнется если закрыть его попытаются...
Походу. Это купленные копают под него. Он предупреждал что не стоит копать. Уффф что теперь начнется если закрыть его попытаются...
ничего не начнется, народ с плакатами рядом с ДВД стоять не будет ( типа Свободу Юрию Деточкину))
сам этот чел себе рекламу и так сделал для определенных кругов, тоесть своё он уже хайпанул так что история повторяется, это чел уже сидел вроде бы и признал вину, суд был, статья и прочее
так что по второму кругу пошёл, РЕЦИДИВИСТ однако
а вот 107 по 1 части, умышленное среднее вреду здоровья там до двух лет вроде бы и штрафы
так что стандартную Хулиганку ему впаяли, есть работа для адвокатов статью ломать
Цитата: Рамзес от 26.09.2019 14:31:45
А случайно это не тот полицейский который до этого ...Ну терки были.
А случайно это не тот полицейский который до этого ...Ну терки были.
на очной встречи узнает тот или не тот
alpha_portal 26.09.2019 в 20:43:24 # 732082
Цитата: философ от 26.09.2019 14:17:59
ничего не начнется, народ с плакатами рядом с ДВД стоять не будет ( типа Свободу Юрию Деточкину))
сам этот чел себе рекламу и так сделал для определенных кругов, тоесть своё он уже хайпанул так что история повторяется, это чел уже сидел вроде бы и признал вину, суд был, статья и прочее
так что по второму кругу пошёл, РЕЦИДИВИСТ однако
Цитата: alpha_portal от 26.09.2019 13:52:28
Походу. Это купленные копают под него. Он предупреждал что не стоит копать. Уффф что теперь начнется если закрыть его попытаются...
Походу. Это купленные копают под него. Он предупреждал что не стоит копать. Уффф что теперь начнется если закрыть его попытаются...
ничего не начнется, народ с плакатами рядом с ДВД стоять не будет ( типа Свободу Юрию Деточкину))
сам этот чел себе рекламу и так сделал для определенных кругов, тоесть своё он уже хайпанул так что история повторяется, это чел уже сидел вроде бы и признал вину, суд был, статья и прочее
так что по второму кругу пошёл, РЕЦИДИВИСТ однако
Да нет не в этом плане. В том что у него много материалов на тех кто под него копает. И так уже дохрена насыпано в сеть. Он показал что у него есть чем крыть. Ну скандал будет хороший если у него действительно есть материалы.
Цитата: alpha_portal от 26.09.2019 14:43:24
Да нет не в этом плане. В том что у него много материалов на тех кто под него копает. И так уже дохрена насыпано в сеть. Он показал что у него есть чем крыть. Ну скандал будет хороший если у него действительно есть материалы.
Цитата: философ от 26.09.2019 14:17:59
ничего не начнется, народ с плакатами рядом с ДВД стоять не будет ( типа Свободу Юрию Деточкину))
сам этот чел себе рекламу и так сделал для определенных кругов, тоесть своё он уже хайпанул так что история повторяется, это чел уже сидел вроде бы и признал вину, суд был, статья и прочее
так что по второму кругу пошёл, РЕЦИДИВИСТ однако
Цитата: alpha_portal от 26.09.2019 13:52:28
Походу. Это купленные копают под него. Он предупреждал что не стоит копать. Уффф что теперь начнется если закрыть его попытаются...
Походу. Это купленные копают под него. Он предупреждал что не стоит копать. Уффф что теперь начнется если закрыть его попытаются...
ничего не начнется, народ с плакатами рядом с ДВД стоять не будет ( типа Свободу Юрию Деточкину))
сам этот чел себе рекламу и так сделал для определенных кругов, тоесть своё он уже хайпанул так что история повторяется, это чел уже сидел вроде бы и признал вину, суд был, статья и прочее
так что по второму кругу пошёл, РЕЦИДИВИСТ однако
Да нет не в этом плане. В том что у него много материалов на тех кто под него копает. И так уже дохрена насыпано в сеть. Он показал что у него есть чем крыть. Ну скандал будет хороший если у него действительно есть материалы.
скажу чисто своё мнение, смотрел его борьбу с теми кто носит погоны,
так вот принципиальность должна быть постоянной, ему часто задавали вопросы а почему на Казибек Би ( Советской) возле Известного здания такие акции не проводил? фиников кстати я тож не видел, а были одни лишь полицейские
и даже дело в не его акциях, если чел имеет что против своих " доброжелателей ", то на каждом углу об этом не говорит что я "не копаемый"
вот и посмотрим что и как, это как в покер карты открываешь в конце- а до этого ты только БЛЕФУЕШЬ, если что и есть то БЛЕФ это доходит до такой степени что ОГОГо, а его акции ну не как под этот СУПЕР БЛЕФ не попадают
Цитата: alpha_portal от 26.09.2019 14:43:24
Да нет не в этом плане. В том что у него много материалов на тех кто под него копает. И так уже дохрена насыпано в сеть. Он показал что у него есть чем крыть. Ну скандал будет хороший если у него действительно есть материалы.
Цитата: философ от 26.09.2019 14:17:59
ничего не начнется, народ с плакатами рядом с ДВД стоять не будет ( типа Свободу Юрию Деточкину))
сам этот чел себе рекламу и так сделал для определенных кругов, тоесть своё он уже хайпанул так что история повторяется, это чел уже сидел вроде бы и признал вину, суд был, статья и прочее
так что по второму кругу пошёл, РЕЦИДИВИСТ однако
Цитата: alpha_portal от 26.09.2019 13:52:28
Походу. Это купленные копают под него. Он предупреждал что не стоит копать. Уффф что теперь начнется если закрыть его попытаются...
Походу. Это купленные копают под него. Он предупреждал что не стоит копать. Уффф что теперь начнется если закрыть его попытаются...
ничего не начнется, народ с плакатами рядом с ДВД стоять не будет ( типа Свободу Юрию Деточкину))
сам этот чел себе рекламу и так сделал для определенных кругов, тоесть своё он уже хайпанул так что история повторяется, это чел уже сидел вроде бы и признал вину, суд был, статья и прочее
так что по второму кругу пошёл, РЕЦИДИВИСТ однако
Да нет не в этом плане. В том что у него много материалов на тех кто под него копает. И так уже дохрена насыпано в сеть. Он показал что у него есть чем крыть. Ну скандал будет хороший если у него действительно есть материалы.
да и ещё, если дохрена было скинуто в сеть ГДЕ ОТСТАВКИ где УВОЛЬНЕНИЯ, снятие с должностей, публичное наказание НАЧАЛЬНИКАМи своих подчиненных за несоблюдения законов
где всё это ??
тут на форуме тусуется Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА вот что было написано
" 21 августа 2017, 20:42
Нескучный суд
В Шымкенте начался суд над “охотником за полицейскими”. Видеоблогера Руслана ЖАНПЕИСОВА (на снимке) следствие обвиняет в неоднократном вымогательстве в группе лиц, незаконном приобретении и использовании специальных техсредств негласного получения информации и незаконном вмешательстве его как члена общественного объединения “ОСА” в деятельность госорганов. В случае с Русланом представителями госорганов стали сотрудники патрульной полиции.
Суд еще не начался, а адвокат Жанпеисова по просьбе подзащитного запретил репортерам фотографировать своего клиента во время процесса. Позже “герой дня” свой запрет отменил.
Зато выдвинул новое условие, чтобы суд позволил журналистам присутствовать лишь на первом и последнем заседаниях: дескать, в ходе судебного разбирательства будет звучать информация, способная дискредитировать... сотрудников полиции - тех самых, на которых он охотился! При этом общественный активист пообещал, что после приговора он с удовольствием даст медийщикам интервью. И вновь оговорка:
- Мы могли бы договориться, что вы не будете резать интервью, а будете согласовывать со мной, чтобы избежать казусов. Так было, когда ваша газета (“Время”. - З. М.) назвала меня “ранее судимым”. Согласно ст. 79 УК РК я таковым не являюсь, и за распространение неверной информации вы будете нести ответственность. Лучше мы будем работать с вами в тесном контакте и отрабатывать свою линию для СМИ, нежели вы это будете делать по собственному желанию и усмотрению, получив неверную информацию от третьих лиц.
Третьи лица в данном случае - областной департамент внутренних дел. В распространенном полицейским главком пресс-релизе об аресте Жанпеисова он значится как ранее судимый. Именно это позволило нам в статье “Камера для героя” (см. “Время” от 5.8.2017 г.) процитировать официальное сообщение. Так кто же прав - блюстители закона или подсудимый? Как выяснилось, ревизор шымкентских дорог и в самом деле на сегодня не является человеком с судимостью, несмотря на то что много лет назад вступал в противоречие с законом.
Жанпеисова арестовали 17 марта 2017 года. Как следует из обвинительного заключения, “ревизор” шымкентских дорог попался на том, что вымогал у застигнутого врасплох полицейского 50 тысяч тенге. По словам стража порядка, в тот день его мучила головная боль, и, сидя на заднем сиденье спецмашины, он прикрыл глаза. Именно этот момент и был запечатлен Жанпеисовым. За то, чтобы компромат не попал в Интернет, сержант и заплатил блогеру мечеными купюрами. Посредником стал продавец магазина (его имя и месторасположение торговой точки назвал сам Руслан). Немногим ранее другой часовой шымкентских дорог, также оказавшись в щекотливой ситуации, по велению Жанпеисова закинул на его счет 5 тысяч тенге. При обыске в квартире подозреваемого были обнаружены спецсредства, позволяющие вести негласную видеофиксацию. Что это за шпионские приманки, станет ясно в ходе следующих судебных заседаний. Между тем уже сейчас известно, что именно их использовал в своей борьбе за чистоту полицейских рядов член общественного объединения “ОСА” Жанпеисов. По версии следствия, он регулярно вмешивался в работу полицейских, выкладывая снятое им скандальное видео во Всемирную сеть. Вот только сам Руслан свою причастность к “ОСА” отрицает, а лидер этого общественного объединения Руслан ЛАЗУТА, как только стало известно об аресте Жанпеисова, сразу же от него открестился, сообщив, что в рядах движения Жанпеисов пробыл всего месяца три, не больше. К слову, ни один активист “ОСА” на суд над бывшим соратником не пришел.
Между тем Руслан в суде отрицает не только свою причастность к общественному объединению
(а следовательно, и свое вмешательство в работу полицейских), но и вину в других инкриминируемых ему преступлениях. Один эпизод, по его словам, похож на историю, высосанную из пальца, еще один вообще не имеет под собой никакой доказательной базы. В доказательство своей правоты подсудимый пообещал: уже сегодня (в понедельник, 21 августа) вечером в Интернете появится полное видео со спящим потерпевшим, которое зальет в Сеть супруга Руслана, проходящая в судебных документах как общественный защитник своего мужа.
Словом, первое судебное заседание по делу “охотника за полицейскими” показало, что дальнейшее разбирательство обещает быть весьма любопытным и даже веселым. Председательствующий на процессе судья Абайского райсуда Шымкента Канат МЫЛТЫКБАЕВ принял решение: процесс открытый, и пресса может на нем присутствовать. Да и сам подсудимый к концу первого слушания выразил готовность чаще встречаться с журналистами. Пока в зале суда, а дальше как карта ляжет..."
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, фото автора, Шымкент
источник https://time.kz/articles/nu/2017/08/21/56411-neskuchnij-sud
« Жанпеисова Руслана признать виновным по статье 194 части 1 и 399 части 1 УК РК и назначить ему в совокупности 2 года 6 месяцев ограничения свободы без конфискации имущества. Время содержания под стражей с 17 марта зачислить в срок наказания. К окончательному отбытию определить 1 год 11 месяцев 13 дней ограничения свободы без конфискации имущества», — сказал судья Абайского районного суда Канат Мылтыкбаев.
Постановление от 28 сентября 2017 года
Стоит отметить, что и сам Руслан Жанпеисов лишь накануне заявивший о полном признании вины, так как «устал сидеть в СИЗО»
- С некоторыми обвинениями, которые подтвердились в суде, я согласен, раскаиваюсь. Вот уже более шести месяцев, как я нахожусь в изоляторе временного содержания. Учитывая, что я работаю вахтовым методом, прошу в качестве наказания лишить меня свободы на шесть месяцев, - сказал на суде Жанпеисов.
https://rus.azattyq.org/a/28764743.html
MишаМашкевич 26.09.2019 в 21:28:22 # 732091
Так вот далее был диалог у меня:
-ты не поймёшь людей достал этот мамбетизм
За кадром в это время «Я,Руслан Жанпеисов, уберите машину», при дпснике . На все это я удивлённо смотрю
- а это что тогда?
- ну а ху... был ответ.
Действительно, ну а ....... Ужасная система у нас, раз такие как Жанпеисов имеют народное признание,что ничуть не уменьшает его действия и заслугу. Если все эти попытки наших органов действительно попытки, то это признания!
«Незаконные остановки, неправомерные действия сотрудников полиции буду использовать фотоаппарат и камеру, то есть все доступные средства для защиты своей чести достоинства и отстаивания своих прав. Приговор соразмерен моему проступку, то есть тому, что я непреднамеренно совершил»,-заявил гражданский активист.
https://aqparat.info/news/2017/09/29/8625905-ruslan_zhanpeisov_poluchil_2_goda_6_mesy.html
Цитата: MишаМашкевич от 26.09.2019 15:28:22
Специально залезла в ютуб, понять что вообще происходит.
Так вот далее был диалог у меня:
-ты не поймёшь людей достал этот мамбетизм
За кадром в это время «Я,Руслан Жанпеисов, уберите машину», при дпснике . На все это я удивлённо смотрю
- а это что тогда?
- ну а ху... был ответ.
Действительно, ну а ....... Ужасная система у нас, раз такие как Жанпеисов имеют народное признание,что ничуть не уменьшает его действия и заслугу. Если все эти попытки наших органов действительно попытки, то это признания!
Специально залезла в ютуб, понять что вообще происходит.
Так вот далее был диалог у меня:
-ты не поймёшь людей достал этот мамбетизм
За кадром в это время «Я,Руслан Жанпеисов, уберите машину», при дпснике . На все это я удивлённо смотрю
- а это что тогда?
- ну а ху... был ответ.
Действительно, ну а ....... Ужасная система у нас, раз такие как Жанпеисов имеют народное признание,что ничуть не уменьшает его действия и заслугу. Если все эти попытки наших органов действительно попытки, то это признания!
Боже.... что за словесный понос. Писятый школ скончался?
По сабжу ... Чем популярней блогер, тем больше на него заяв. если конечно он не Варламов (т-щ майор), или Дудь (т-щ подпол)