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Шымкент
Полицейские Шымкента искусственно занижали данные о преступлениях и завышали свои показатели
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danilov 27 Сентября 2019 в 16:21:48
Данные о преступлениях полицейские Шымкента искусственно занижали, а свои показатели – завышали. Об этом сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Шымкента.

Такие неожиданные результаты проверки деятельности полиции прокуратура обнародовала на заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью в городе Шымкенте. Сообщается, что за 8 месяцев этого года общее количество преступлений снизилось на 12%, однако выявлен рост отдельных видов преступлений.

К примеру, кражи скота увеличились на 11%, кражи сотовых телефонов и факты хулиганств на 12%, изнасилований стало больше на 5%. После получения таких данных прокуроры начали инициировать проверки и выводы оказались неутешительные – полиция и акиматы недобросовестно относились к профилактической работе.

«Из-за действий сотрудников полиции, которые занимались искусственным уменьшением, статистические данные были искажены. Тем самым, количество правонарушений, совершенных в общественные местах сократилось на 5,2%. Искажены 300 преступлений, на самом деле, преступность увеличена на 2%», – сообщили в прокуратуре.

Делалось все, по данным прокуроров, достаточно просто. Если в одном из магазинов, которые входят в категорию общественных мест, происходило преступление, то в базу данных вводились недостоверные сведения о том, что преступление совершено в «нефункционирующем общественном месте». К примеру, так получилось с продуктовым магазином «Индира», где зарегистрирован факт хулиганства.

«Оправдались сомнения, вызванные раскрытием 1426 уголовных дел оперативными сотрудниками уголовного розыска. Результаты проверок показали, что 247 дел раскрыты без участия указанных сотрудников, что указывает на искусственное завышение своих показателей», – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, сотрудники надзорного органа обошли дворовые территории города, в которых должны были установить видеокамеры и на 100% обеспечить освещением в рамках комплексного плана предупреждения правонарушений в Шымкенте на 2017-2019 годы. Однако обход показал, что это не сделано в полном объеме. Также не завершены работы по установке видеокамер в автобусах для снижения краж в общественном транспорте. Согласно плану, в этом году камеры должны были появиться во всех автобусах.

На заседании совета отметили, что из-за низкого качества профилактических мероприятий в городе на 8,9% увеличилось количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, а в публичных местах и того больше – на 18,5%.

Прокурор Шымкента Максат Кожабаев призвал все органы усилить ведомственный контроль и принять все необходимые меры для предотвращения, выявления и раскрытия преступлений.

http://vera.kz/policejskie-shymkenta-iskusstvenno-zanizhali-dannye-o-prestupleniyax-i-zavyshali-svoi-pokazateli/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 27.09.2019 в 16:30:25   # 732158
открытие века, они всегда этим занимаются
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  Антибиотик 27.09.2019 в 16:40:32   # 732160
Как они буду раскрывать преступления, когда они сами бандиты!
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  Любитель ММА 27.09.2019 в 16:52:04   # 732161
Quote:
Такие неожиданные результаты

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  sarmat 27.09.2019 в 23:08:30   # 732203
А что так можно было?
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  KAN13 27.09.2019 в 23:57:11   # 732211

Ну , прям , Африку открыли . .
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