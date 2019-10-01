 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Житель Шымкента заплатил полмиллиона тенге, чтобы устроиться учителем математики
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Сентября 2019 в 22:56:28
Деньги за трудоустройство попросила экс-директор школы, которая на тот момент уже не занимала руководящую должность в учебном заведении.
Бывшего директора средней школы №49 Шымкента подозревают в мошенничестве, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

"Она подозревается в получении обманным путём денежных средств в сумме 500 тысяч тенге от гражданина под предлогом его трудоустройства в школу в качестве учителя математики, тогда как фактически она на тот период уже не являлась директором школы и была не уполномочена решать этот вопрос", – рассказали в антикоррупционной службе.

Досудебное расследование продолжается. Степень виновности подозреваемой определит суд.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Saturn 01.10.2019 в 00:20:20   # 732381
Математика должна была насторожить столь низкая сумма. Средняя ставка трудоустройства в городскую школу 1 млн тенге, а в сельскую 700 тысяч тенге
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь