Житель Шымкента заплатил полмиллиона тенге, чтобы устроиться учителем математики

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danilov 30 Сентября 2019 в 22:56:28
Бывшего директора средней школы №49 Шымкента подозревают в мошенничестве, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
"Она подозревается в получении обманным путём денежных средств в сумме 500 тысяч тенге от гражданина под предлогом его трудоустройства в школу в качестве учителя математики, тогда как фактически она на тот период уже не являлась директором школы и была не уполномочена решать этот вопрос", – рассказали в антикоррупционной службе.
Досудебное расследование продолжается. Степень виновности подозреваемой определит суд.