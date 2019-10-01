Экология Шымкента находится в плачевном состоянии

Вы мне скажите, куда накатать нужно, чтобы решили с экологической обстановкой в арыке напротив дома, вдоль нашей улицы. Некоторые соседи сделали сливы бытовых стоков в арык, теперь там вонь и грязь. Устные предупреждения ни к чему не приводят, только на пару дней.