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Шымкент
Экология Шымкента находится в плачевном состоянии
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danilov 01 Октября 2019 в 11:03:58
Экологическая ситуация в Шымкенте находится в «очень плачевном состоянии». Об этом на заседании коллегии городской прокуратуры заявил прокурор Шымкента Максат Кожабаев.

По его словам, местные исполнительные органы используют устаревшие нормы накопления коммунальных отходов. Несмотря на то, что Шымкент официально признан мегаполисом, количество мусора в этом городе считается вдвое меньшим, чем в других мегаполисах — Алматы и столице.

Отсюда нехватка мусорных контейнеров, передают в городской прокуратуре. В Шымкенте имеется всего 2 тыс. контейнеров, хотя необходимо вдвое больше.

В ходе прокурорской проверки в городе выявлено свыше 50 стихийных свалок. Однако за это в течение года никто не привлечен к ответственности, даже административной.

На санитарную очистку Каратауского района Шымкента из бюджета выделено 210 млн тенге. Соответствующие услуги оказывает предприятие, в котором на бумаге работают 270 человек, а фактически восемь.

«Признание победителями предприятий, допускающих указанные нарушения законности, является показателем бездействия и отсутствия всякого контроля со стороны районных акиматов, — отмечают в прокуратуре.

Необходимо пересмотреть деятельность местных исполнительных и уполномоченных органов, внести представление на имя акима города и принять процессуальное решение в отношении отдельных организаций».

https://365info.kz/2019/09/ekologiya-shymkenta-nahoditsya-v-plachevnom-sostoyanii-prokuror
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 01.10.2019 в 11:31:31   # 732423
Вы мне скажите, куда накатать нужно, чтобы решили с экологической обстановкой в арыке напротив дома, вдоль нашей улицы. Некоторые соседи сделали сливы бытовых стоков в арык, теперь там вонь и грязь. Устные предупреждения ни к чему не приводят, только на пару дней.
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  Dee 01.10.2019 в 11:55:26   # 732428
Цитата: Все мы гости от 01.10.2019 05:31:31
Вы мне скажите, куда накатать нужно, чтобы решили с экологической обстановкой в арыке напротив дома, вдоль нашей улицы. Некоторые соседи сделали сливы бытовых стоков в арык, теперь там вонь и грязь. Устные предупреждения ни к чему не приводят, только на пару дней.

в полицию на самоуправство
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  DuMoH 01.10.2019 в 12:06:48   # 732430
Прежде надо начать штрафовать автовладельцев, чьи машины дымят, в первую очередь автобусы, мы этим дышим, потом уже мусором заниматься...
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  Skype 01.10.2019 в 13:30:56   # 732442
не моя

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