Экология Шымкента находится в плачевном состоянии

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danilov 01 Октября 2019 в 11:03:58
По его словам, местные исполнительные органы используют устаревшие нормы накопления коммунальных отходов. Несмотря на то, что Шымкент официально признан мегаполисом, количество мусора в этом городе считается вдвое меньшим, чем в других мегаполисах — Алматы и столице.
Отсюда нехватка мусорных контейнеров, передают в городской прокуратуре. В Шымкенте имеется всего 2 тыс. контейнеров, хотя необходимо вдвое больше.
В ходе прокурорской проверки в городе выявлено свыше 50 стихийных свалок. Однако за это в течение года никто не привлечен к ответственности, даже административной.
На санитарную очистку Каратауского района Шымкента из бюджета выделено 210 млн тенге. Соответствующие услуги оказывает предприятие, в котором на бумаге работают 270 человек, а фактически восемь.
«Признание победителями предприятий, допускающих указанные нарушения законности, является показателем бездействия и отсутствия всякого контроля со стороны районных акиматов, — отмечают в прокуратуре.
Необходимо пересмотреть деятельность местных исполнительных и уполномоченных органов, внести представление на имя акима города и принять процессуальное решение в отношении отдельных организаций».
https://365info.kz/2019/09/ekologiya-shymkenta-nahoditsya-v-plachevnom-sostoyanii-prokuror
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Все мы гости 01.10.2019 в 11:31:31 # 732423
Цитата: Все мы гости от 01.10.2019 05:31:31
Вы мне скажите, куда накатать нужно, чтобы решили с экологической обстановкой в арыке напротив дома, вдоль нашей улицы. Некоторые соседи сделали сливы бытовых стоков в арык, теперь там вонь и грязь. Устные предупреждения ни к чему не приводят, только на пару дней.
Вы мне скажите, куда накатать нужно, чтобы решили с экологической обстановкой в арыке напротив дома, вдоль нашей улицы. Некоторые соседи сделали сливы бытовых стоков в арык, теперь там вонь и грязь. Устные предупреждения ни к чему не приводят, только на пару дней.
в полицию на самоуправство