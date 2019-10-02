Суд в Шымкенте признал незаконным решение акимата об отказе в митинге

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Октября 2019 в 12:47:08
Кроме того, суд вынес частное определение в отношении заместителя руководителя аппарата акима Шымкента Гульнур Асылбековой, которую ранее вызвали в суд, однако она не появилась на заседании. Суд предписал акимату в течение месяца отчитаться о предпринятых мерах.
Представитель акимата отказалась комментировать решение суда. Истец Данияр Байтилеу сказал Азаттыку, что считает, что «меры должны приниматься и в отношении тех должностных лиц, которые вынесли незаконное постановление».
Активисты, подавшие иск, заявили, что после 4 августа они трижды обращались в акимат с заявками на проведение митинга и все три обращения были отклонены. Несмотря на отказы, 25 и 30 августа активисты провели акции, выдвинув свои требования властям. Акции не сопровождались задержаниями.
https://rus.azattyq.org/a/30194435.html
Комментарии, по рейтингу, по дате