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Шымкент
450 тыс. тенге за трудоустройство: чиновника из Шымкента подозревают в мошенничестве
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danilov 03 Октября 2019 в 16:42:37
В такую сумму подозреваемый оценил должность ведущего специалиста Департамента статистики города.

Антикоррупционной службой города Шымкент начато досудебное расследование в отношении главного специалиста службы управления персоналом Департамента статистики города по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.

- Он подозревается в завладении мошенническим путем денежными средствами гражданина в сумме 450 тыс. тенге за его трудоустройство в Департамент на должность ведущего специалиста управления статистики цен, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.

https://www.zakon.kz/4988648-450-tys-tenge-za-trudoustroystvo.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 03.10.2019 в 19:27:48   # 732659
Взятка меньше чем при устройстве в школу! Интересно было бы узнать зарплату соискателя в случае устройства на эту должность.
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