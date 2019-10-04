ГЕНЕРАЛЫ ГРАВИЙНЫХ КАРЬЕРОВ

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danilov 04 Октября 2019 в 14:43:24
Между тем в соответствии со статьей 125 Водного кодекса РК в пределах водоохранных полос добыча полезных ископаемых запрещена.
Чуть выше по течению реки от того места, где сейчас стоит экскаватор, в результате забора гравия образовалась огромная пустая выемка. Воды здесь уже нет, она ушла вниз под гравий по развороченному дну…
Точно так же с высоты птичьего полета легко рассмотреть, во что превратилась прибрежная зона, используемая предпринимателем для сброса отходов, образуемых при промывке песчано-гравийной смеси без обустройства специального отстойника. Грязь сливают прямо на ландшафт, она растекается вокруг, затапливая окрестности вязкой жижей, через которую невозможно подойти к берегу реки.
Река, берущая начало на склонах хребта Боралдайтау в Жамбылской области, протекает практически за огородами аула Кок-тобе и без преувеличения является главной достопримечательностью населенного пункта. Прохладный чистый воздух, рыбалка, купание, луга на берегу, полив – все это Боралдай, без которого люди не представляют свою жизнь, связанную в основном с занятием земледелием и животноводством.
Десять лет назад мирное течение жизни в ауле, расположенном на пологом правом берегу Боралдая, нарушилось, а несколько сот семей в буквальном смысле слова потеряли покой и сон.
– Добыча песка и гравия ведется круглые сутки с ранней весны и до поздней осени, а всю зиму гравий перерабатывают и, естественно, продают, – говорит местный житель Мурат Ахметов. – Грохот стоит днем и ночью. Видите, какая гора гравия заготовлена? Масштабы добычи огромные. К зиме активно готовятся!
Мурат Ахметов – один из неравнодушных жителей Кок-тобе, тот, кто не желает мириться с происходящим. Таким, как он, не по душе, что реке, на берегу которой они выросли, которая кормит и поит весь аул, фактически объявлена война...
– Русло вниз по течению от карьера полностью осталось без воды, – Константин Подушкин предлагает мне прогуляться по тем местам, где раньше была река. – Живительная влага исчезла, природе нанесен колоссальный ущерб, меняется экосистема. Тут никакими миллионами тенге не оценить ущерб! Именно по этому отрезку водного источника раньше шел на нерест из Арыси в верховья Боралдая краснокнижный туркестанский усач, оказавшийся под угрозой полного исчезновения. Теперь воды Боралдая километров на десять не доходят до места слияния с рекой Арысь.
Мы прошли с общественным защитником природы по Боралдаю несколько километров. По гравийному руслу, ведь река стоит без воды. И эта экскурсия позволила мне в полной мере осознать, чем чревато потребительское отношение человека к природе. И еще больше проникнуться болью жителей Кок-тобе, вставших на защиту Боралдая.
Всех в суд!
– Меня они пытались засудить за то, что я добиваюсь закрытия карьера, – рассказывает Мурат Ахметов. – Состоялся районный суд, потом меня в Шымкент приглашали. Затем вдруг все затихло, вроде как руководство ТОО «Тұмар-ХХI» отозвало свой иск. И я не один такой, кого подобным способом пытаются заставить замолчать. Только так расцениваю действия этих людей. Но у них ничего не получится: они пришлые, разрушат нашу реку и уйдут на другое место, а нам и нашим детям здесь жить.
Совершенно очевидно, считает мужчина, что добыча инертных материалов ведется незаконно. Вот почему только этого контролирующие органы не хотят замечать?
– На днях в аул приезжал специалист кадастрового отдела, – говорит он. – Показал вот эту карту и нам оставил один ее экземпляр. Смотрите: добыча гравия ведется здесь, а по карте выделенные для этого 17 гектаров расположены ниже по течению. Те же полтора гектара, где завод по переработке обустроен, якобы под гараж предназначались.
Местные жители рассказывают, что из-за промышленных масштабов добычи гравия в русле реки выше по течению упал уровень воды. И теперь поливные арыки, через которые вода из Боралдая шла на полив земель, почти иссякли. Живительная влага не доходит до полей, и многие земледельцы вынуждены менять структуру посевов, высаживая вместо привычных овощей кукурузу и клевер.
– Пожухли поля, сохнут огороды, – сетует руководитель крестьянского хозяйства Жайык Бимат. – Да что там поля, если даже из колодцев вода уходит. Раньше она находилась на глубине 4–5 метров, а теперь надо 9–10 копать, чтобы дойти до водоносного слоя. И все происходит на наших глазах.
То, что люди запуганы, стало ясно при общении с педагогами местной школы. Один из учителей, преподающий предмет, напрямую связанный с историей и природой родного края, возмущался происходящим на реке. И даже сказал, что о добыче речного гравия часто говорит детям на уроках, приводя данный факт как пример того, чего делать ни в коем случае нельзя.
При этом педагог с многолетним стажем отказался называть свою фамилию, честно признавшись, что не хочет проблем, а уж тем более вызовов в прокуратуру и суды, через которые прошли его земляки.
В какой-то мере мне понятна позиция учителя, хотя ее и не разделяю. Я еще собирала материалы для подготовки публикации о добыче гравия на берегу Боралдая, слала журналистские запросы и встречалась с местными жителями, а руководитель ТОО «Тұмар-ХХI» Медельхан Исахов уже отправил в редакцию «Казахстанской правды» письмо. Там содержится такая просьба: «...принять меры по моему письму, чтобы мне не мешали, иначе я буду вынужден обратиться в правоохранительные органы».
Кому закон не писан?
«Я готов в любой момент и в любой инстанции доказать свою правоту и законность работы моего предприятия», – этой фразой Медельхан Исахов завершает свое письмо в редакцию. Хотя двумя абзацами выше он же сам, перечисляя документы, на основании которых ведется разработка карьера, пишет, что у него среди прочего имеется «разрешение на эмиссии в окружающую среду за № KZ47VCZ00022I46 oт 06.06.2014 года пo 31.12.2018 г.».
Обратите внимание на даты. То есть он и сам признает: срок действия разрешения на эмиссию в окружающую среду давно истек. Даже если закрыть глаза на то, что добыча гравия по закону не может производиться ближе чем в 35 м от берега реки, то получается, что как минимум 9 месяцев ТОО «Тұмар-ХХI» вообще не имело права работать?
«Как ты мне вопрос можешь такой задавать? Ты кто вообще? А?», – услышала я от Медельхана Исахова в ответ на просьбу прокомментировать, как может вестись добыча гравия в русле реки, да еще и без разрешения на эмиссию в окружающую среду. В ответ Медельхан Саханович посоветовал мне обратиться в Центр правовой статистики и с этим «актом» приходить к нему, чтобы получить ответ на свой вопрос. И, пригрозив подать в суд, мой собеседник прервал телефонный разговор.
О том, что добыча песчано-гравийной смеси ТОО «Тұмар-ХХI» ведется без положительного заключения государственной экологической экспертизы и разрешения на эмиссии в окружающую среду, осведомлены и в департаменте экологии по Туркестанской области. Там сообщили, что в период с 15 по 17 июля текущего года проведена внеплановая проверка ТОО «Тұмар-ХХI», в ходе которой выявлено: предприятие проводит на карьере работы по добыче песчано-гравийной смеси без положительного заключения государственной экологической экспертизы и разрешения на эмиссии в окружающую среду.
За несоблюдение требований Экологического кодекса ТОО «Тұмар-ХХI» привлечено к административной ответственности. На него наложен штраф в размере 75 750 тенге. Кроме того, за то, что, «несмотря на временное приостановление действия контракта на недропользование, произведена добыча 200–300 кубометров песчано-гравийной смеси, юридическое лицо привлечено к административной ответственности» и оштрафовано на 123 250 тенге.
Эти 2 штрафа компания согласилась оплатить добровольно... То есть фактически признала претензии?
Спустя месяц департамент экологии направил в адрес ТОО «Тұмар-ХХІ» предписание о возмещении ущерба окружающей среде в части загрязнения атмосферного воздуха на сумму 178 270 тенге и о возмещении ущерба окружающей среде в результате добычи песчано-гравийной смеси на сумму 2 241 600 тенге. Эти штрафы ТОО платить отказалось, инициировав судебный процесс, который длится до сих пор.
Работа без положительного заключения государственной экологической экспертизы и разрешения на эмиссии в окружающую среду – не единственное нарушение со стороны ТОО «Тұмар-ХХI».
«В связи с тем, что угловые точки горного отвода ТОО «Тұмар-ХХI» расположены в водоохранной полосе реки Боралдай, управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области направлено уведомление № 27-06-16⁄795 от 03.03.2018 г. о необходимости вывода угловых точек горного отвода за пределы водоохранных полос. Однако в связи с невыполнением указанных требований управлением приостановлено действие контракта ТОО «Тумар-ХХI», – сообщил в письменном ответе на журналистский запрос специализированный природоохранный прокурор Туркестанской области Серик Абдиев.
– Им эту землю дали, полтора гектара и 17 гектаров, – комментирует ситуацию заместитель акима Ордабасынского района Ансарбек Абдикулов. – В конце прошлого года все сроки истекли. Как таковой добычи там не должно быть. Контракт сейчас не действует. Сегодня они, получается, «внаглую» работают.
Неделю назад на берегу Боралдая побывал начальник областного департамента экологии Имангельды Туймебаев. Видео с его комментарием 26 сентября опубликовала на своем сайте пресс-служба Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщив, что деятельность предприятия приостановлена.
Когда этот материал об экологической катастрофе, грозящей реке и аулу, уже был готов к печати, я в минувший вторник снова связалась с жителями аула Кок-тобе. Позвонила, чтобы узнать, изменилась ли ситуация после «шума», вызванного публикацией ролика ЧЭФ «ЭКО ОКО» в социальных сетях? Остановлена ли добыча инертных материалов в русле Боралдая или даже после того, как главный эколог области своими глазами увидел происходящее, все осталось по-прежнему?
– О, еще как работают, приезжайте, мы готовы всем аулом выйти, чтобы выразить свой протест, – так ответил на мой вопрос местный житель Жайык Бимат. – Еще больше активизировались, видимо, наверстывают упущенную за несколько дней простоя выгоду. Мы уже привыкли к тому, что перед приездом комиссий на карьере все зачищают, как будто не работают, а потом снова продолжают свое дело.
– Поймите, мы не можем круглые сутки стоять и сторожить. Это задача полиции – противодействовать незаконной работе карьера. Очень тяжело с ними, – так прокомментировал последнюю информацию с берега Боралдая один из сотрудников областного департамента экологии.
Учитывая, что местные уполномоченные и контролирующие органы на протяжении нескольких лет не могут найти управу на предпринимателя, ведущего незаконную добычу инертных материалов на карьере, обустроенном в русле, просим Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, а также Генеральную прокуратуру считать данную публикацию журналистским запросом и вмешаться в ситуацию.
https://www.kazpravda.kz/news/view/177171
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