Главврач детской больницы подозревается в хищении миллионов в Шымкенте

«На этой неделе Антикоррупционной службой города Шымкента начато досудебное расследование в отношении бывшего главного врача областной детской больницы Туркестанской области,Теперь ни хрена и не поймешь в каком именно городе: "Туркестанская область"!
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danilov 05 Октября 2019 в 19:24:22
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Цитата: старик от 05.10.2019 13:48:14Больница шал областная. Но находится пока в Шымкенте. В Туркестане будет строится. Проектировать уже начали.
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«На этой неделе Антикоррупционной службой города Шымкента начато досудебное расследование в отношении бывшего главного врача областной детской больницы Туркестанской области,Теперь ни хрена и не поймешь в каком именно городе: "Туркестанская область"!
Бестпипл, мзфк.
Вот такие они, бестпиплы
тут нужно ковровое бомбометание и реактивная артиллерия в прямом смысле слова
Везде воруют. И в верху отмечаются.
Это первый всех приучил. За все годы.
Или дашь или не работаешь.
Отвыкнуть никто не хочет.
Нур онат - крыша.