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Шымкент
Главврач детской больницы подозревается в хищении миллионов в Шымкенте
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danilov 05 Октября 2019 в 19:24:22
«На этой неделе Антикоррупционной службой города Шымкента начато досудебное расследование в отношении бывшего главного врача областной детской больницы Туркестанской области, который похитил бюджетные денежные средства в сумме 38,5 млн тенге путем их обналичивания через аффилированные предприятия под предлогом оказания услуг текущего ремонта зданий и помещений больницы», — сообщил Кабдула.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 05.10.2019 в 19:48:14   # 732776
Quote:
«На этой неделе Антикоррупционной службой города Шымкента начато досудебное расследование в отношении бывшего главного врача областной детской больницы Туркестанской области,
Теперь ни хрена и не поймешь в каком именно городе: "Туркестанская область"!
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  Walter 05.10.2019 в 22:43:54   # 732788
Цитата: старик от 05.10.2019 13:48:14
Quote:
«На этой неделе Антикоррупционной службой города Шымкента начато досудебное расследование в отношении бывшего главного врача областной детской больницы Туркестанской области,
Теперь ни хрена и не поймешь в каком именно городе: "Туркестанская область"!
Больница шал областная. Но находится пока в Шымкенте. В Туркестане будет строится. Проектировать уже начали.
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  андремас 06.10.2019 в 08:39:44   # 732799
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  андремас 06.10.2019 в 08:50:51   # 732800
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  андремас 06.10.2019 в 08:53:08   # 732801
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  bIP6bIC 06.10.2019 в 10:01:28   # 732802
У нас официально можно откупиться, отдашь в 10 раз больше и дальше сиди воруй.
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  acid 06.10.2019 в 10:28:40   # 732804
такого "динозавра" хрен завалишь
тут нужно ковровое бомбометание и реактивная артиллерия в прямом смысле слова
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  Маке0912 06.10.2019 в 12:08:02   # 732805
Система у нас такая.
Везде воруют. И в верху отмечаются.
Это первый всех приучил. За все годы.
Или дашь или не работаешь.
Отвыкнуть никто не хочет.
Нур онат - крыша.

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