Шымкентские чиновники нарушают принцип одинакового подхода ко всем игрокам на рынке пассажирских перевозок

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danilov 09 Октября 2019 в 15:36:02
К такому выводу пришли члены Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции на очередном заседании.
По словам самих перевозчиков, в организации общественного транспорта в третьем городе страны, каким является Шымкент, сегодня царит хаос.
«Вместо наведения порядка в этой сфере, складывается ощущение, что власти просто хотят вытеснить с рынка частных компании в угоду автобусам муниципального автопарка Shymkent bus. Маршруты новых автобусов в точности повторяют те, по которым работают мы, частные перевозчики. В итоге наши доходы упали вдвое, а нам ведь нужно еще платить по кредитам, содержать машины и платить зарплату», - отмечает председатель ассоциации автоперевозчиков «Южавтотранс» Дархан Каюпов.
По словам частных автобусников, весь этот хаос произошел именно с подачи местных властей: к существующим номерам маршрутов приписали единичку спереди и пустили как новые маршруты без изменения существующей схемы, тем самым поставив крест на конкуренции в транспорте.
Что получилось в итоге – водительская байга на дорогах, во время которой автобусы перекрывают друг другу дорогу, а водители выходят на улицу и выясняют отношения, частенько с кулаками.
Как выяснилось, кроме наложения маршрутов, за городским управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог числятся и другие «грехи». Такие как расторжениие договоров в одностороннем порядке с компаниями-перевозчиками, вывод на маршруты автобусов муниципального парка до принятия приказа об утверждении автобусных маршрутов и осуществление перевозок без свидетельств, подтверждающих право работы на маршруте.
Кстати, за последнее нарушение - отсутствие свидетельств на право обслуживания маршрутов – Инспекцией транспортного контроля по городу Шымкент в первых числах сентября текущего года возбуждены 50 административных производств в отношении автобусов ТОО «УК «Shymkent Bus» (муниципальный автопарк) с наложением административных штрафов на общую сумму 650 176 тенге, в связи с чем инспекция потребовала незамедлительно прекратить обслуживание маршрутов автобусами ТОО «УК «Shymkent Bus» до получения соответствующих свидетельств. Но муниципальные автобусы как ездили прежде по городу, так и ездят.
У членов Совета возник резонный вопрос: почему некоторые компании имеют преимущественное право получать маршруты, закрывая при этом глаза на совершаемые ими нарушения? В то время, когда за мелкие провинности отбирают маршруты у других компаний с 20-летним стажем работы на рынке пассажирских перевозок, часть которых в итоге часть которых была вынуждена уйти с рынка?
Вывод однозначен: шымкентские чиновники нарушают принцип одинакового подхода ко всем игрокам на рынке пассажирских перевозок.
Жаловались перевозчики и на то, что в городе не работает механизм субсидирования убытков перевозчиков. Транспортные компании, осуществляющие перевозки по внутригородским шымкентским маршрутам, еще ни разу (!) не получили от городского акимата возмещения затрат, хотя городские власти должны это делать. Не возмещают в Шымкенте перевозчикам и убытки за перевозку пассажиров, пользующихся правом льготного проезда. Перевозчики предоставляют студентам льготный тариф и бесплатно перевозят многодетных матерей … по устной договоренности с местными исполнительными органами.
А между тем, тариф на перевозку пассажиров по городу Шымкент – самый низкий в стране. Нестабильность цен на ГСМ, удорожание запасных частей, отсутствие субсидирования со стороны властей – все это делает отрасль убыточной. По этой причине многие перевозчики не могут обновить автобусы. И из-за этого они рискуют остаться без маршрутов. А ведь многие предприниматели приобрели автобусы в кредит.
Частные перевозчики считают, что выправить ситуацию смогло бы введение электронного билетирования. Но это – прерогатива акимата, который тянет с этим вопросом вот уже несколько лет.
Вообще, проблемы городского общественного транспорта в Палате предпринимателей поднимаются с завидным постоянством - на круглых столах, совещаниях, выносятся на Совет, которые частенько игнорируют руководители соответствующих управлений. Так было на предыдущем Совете. Но на этот раз лед тронулся – на Совет пришел исполняющий обязанности начальника городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абай Турханов (предыдущий начальник недавно уволился). Он отметил, что разберется во всем, что было сказано на заседании, отметив, что на днях им уже создана рабочая группа, куда вошли и представители ассоциаций автоперевозчиков. Любое изменение схем маршрута теперь будет согласованным. Согласованно будет изменена и комплексная схема развития городского общественного транспорта.
По итогам заседания Совет решил: Палата предпринимателей направит обращение в прокуратуру города о проверке законности озвученного на Совете приказа руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент, а также направит обращение в акимат города Шымкент об оптимизации маршрутов, о принятии мер по переходу на электронное билетирование и по субсидированию убытков перевозчиков. В случае не принятия мер по возобновлению договоров с перевозчиками, которые были расторгнуты в одностороннем порядке, Палата предпринимателей готова оказать правовую помощь по предъявлению иска в суд к управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
https://atameken.kz/ru/news/33190-shymkentskie-chinovniki-narushayut-princip-odinakovogo-podhoda-ko-vsem-igrokam-na-rynke-passazhirskih-perevozok
Комментарии, по рейтингу, по дате
Частные перевозчики считают, что выправить ситуацию смогло бы введение электронного билетирования.
С какого перепуга это изменит ситуацию,они прекрасно знают сколько бабла моют .Субсидии отключили им же,или они на основании офф. платежей опять попытаются эти самые субсидии выбить или цену на проезд поднять?У нас не Алматы или Астана с их зарплатами.