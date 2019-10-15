За отказ регистрировать ребенка мать ударила по лицу сотрудницу "Эйр Астаны" в Шымкенте

А эти суки могли бы пустить эту женщину, она ведь с детьми была

Quote:Там вся претензии на то, что у одного ребенка св.о рождении не читаема, т.е. порвана. А этот "документ"-книжка инвалидности по закону не является документом удостоверяющим личность. По этой книжке она только пенсии с казпочты получить сможет, ни одна нормальная авиакомпания и аэропорт не пустит ее с ребенком по этой книжке