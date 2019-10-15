За отказ регистрировать ребенка мать ударила по лицу сотрудницу "Эйр Астаны" в Шымкенте

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danilov 15 Октября 2019 в 15:20:14
Как отметили в авиакомпании, в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан при перевозке несовершеннолетних детей – граждан Республики Казахстан в сопровождении совершеннолетних пассажиров, авиакомпания требует предоставление свидетельства о рождении ребенка, а также документов, подтверждающих родство и (или) законное право на перевозку несовершеннолетнего пассажира.
Также во время регистрации пассажира с детьми авиакомпания обязана проверять документы, подтверждающие возраст ребенка (свидетельство о рождении или паспорт).
Как рассказали в пресс-службе, пассажир прибыла в аэропорт Шымкента 8 октября с 4-мя несовершеннолетними детьми и няней. Во время регистрации на рейс в Нур-Султан она сообщила о том, что у нее отсутствует свидетельство о рождении одного из ее несовершеннолетних детей и потребовала зарегистрировать всех пассажиров, невзирая на отсутствие документа.
Агент по регистрации пассажиров проинформировала пассажира о том, что для перелета необходим соответствующий документ.
Женщина, не отходя от стойки регистрации, в грубой форме, сопровождавшейся оскорблениями, начала требовать от агента выдачи посадочного талона на ребенка без документов. На любые попытки сотрудника авиакомпании разъяснить требования законодательства женщина реагировала агрессивно, препятствовала другим пассажирам пройти регистрацию, посадив детей на багажную ленту и угрожая поджогом и голодовкой. В конечном итоге, женщина нанесла работнику авиакомпании два удара.
Сотрудник авиакомпании обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нанесении физического вреда со стороны пассажира.
"Авиакомпания поддерживает действия своего работника, так как полагает, что сотрудники авиакомпании имеют право на выполнение должностных обязанностей без страха, что они могут подвергнуться физическому насилию. Это необходимо для поддержания порядка и обеспечения безопасности на борту воздушного судна.
Также необходимо отметить, что пострадавший сотрудник авиакомпании также является многодетной матерью, воспитывающий самостоятельно четверых несовершеннолетних детей", - прокомментировали ситуацию в компании.
https://www.nur.kz/1822236-za-otkaz-registrirovat-rebenka-mat-udarila-sotrudnicu-ejr-astany-v-symkente-video.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рулон Обоев 15.10.2019 в 15:32:24 # 733357
Антибиотик 15.10.2019 в 15:56:17 # 733358
Цитата: Антибиотик от 15.10.2019 09:56:17
Ей не на самолетах летать, а в зоопарке лазать по веткам в клетке!
Ей не на самолетах летать, а в зоопарке лазать по веткам в клетке!
как она воспитает своих детей
Цитата: Антибиотик от 15.10.2019 09:56:17
Ей не на самолетах летать, а в зоопарке лазать по веткам в клетке!
Ей не на самолетах летать, а в зоопарке лазать по веткам в клетке!
Там выходной, вот решила слетать
Любитель ММА 15.10.2019 в 16:22:31 # 733362
Сколько я летал, обращал внимание, за частую сотрудники регистрации достаточно агресивно настроены. Моё мнение, они выглядят слишком уж агрессивно, чувствуя себя владельцем самолёта чтоли. Не знаю, как-то сложно передать это.
Я не оправдываю эту женщину, которая кинулась с дракой, но что-то подсказывает мне, что кофликт сложился благодаря пострадавшей стороне тоже. Возможно, не профессионально был дан ответ, что без свидетельства о рождении нельзя, одна лишь интонация с грубой ноткой послужила конфликту :(
Цитата: gliser от 15.10.2019 10:55:30ну да.. школа это стресс, можно кидаться на учителей, больница - стресс, можно бить врачей, дорого - стресс - набей лицо водителю и т.д.
Вобще аэропорт это стресс для человека.
Вобще аэропорт это стресс для человека.
А я наблюдаю вот, что простое намеренное игнорирование ПРАВИЛ.. любых.. ПДД, поведения и т.д.
Цитата: Dragon от 15.10.2019 15:16:32
Кажись эта:
Кажись эта:
причем тут угроза самолёту??? Ты может забрала детей от мужа!!! Если не ошибаюсь ребенку можно было и паспорт сделать если ты летаешь на самолете с 4 детьми и тебе на паспорт денег хватит. Можете закидать меня помидорами, но последнее время эти многодетные матери много на себя берут, у моей пробабки 9 детей было и ни когда этим ни кому не тыкала
1) паспорт гражданина Республики Казахстан;
2) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан;
3) вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
4) удостоверение лица без гражданства;
5) дипломатический паспорт Республики Казахстан;
6) служебный паспорт Республики Казахстан;
7) удостоверение беженца;
8) паспорт моряка;
9) заграничный паспорт;
10) свидетельство на возвращение;
11) свидетельство о рождении.
Когда же меня не допустили на рейс, было конечно стыдно за себя что опоздал, не стал тратить время на ругань и упрашивания, быстро сел в такси и поехал домой, собрался и выехал на машине в Алмату. Было мне уроком, но до сих пор считаю что Эйр Астана упертые козлы.
А эти суки могли бы пустить эту женщину, она ведь с детьми была. Теперь из за шумихи этой, с многодетными, в обществе на них злятся, и настроение у народа отрицательное, жаль.
опоздал один раз на самолет, точнее на регистрацию, было 40 минут до взлета, меня не пустили, была Эйр Астана, говорят такие правила, идите на хуй
Поймите, опоздали на регистрацию Ваша проблема!!! У Вас была возможность приехать за 2-1,5 часа до вылетов, именно за такое время начинается регистрация. На крайняк, если знаете, что не успеваете - так сделайте регистрацию ОНЛАЙН!!!
Воздушное судно - это Вам не маршрутное такси, которые уезжает с открытыми дверьми. За 20 минут до полетов борт закроют уже.
А насчет этой многодетной истерички, раз она дура и не следит за документами своих детей (хранить документы в целости за детей должны именно родители), дает рвать свидетельство о рождении, а у ребенка удостоверяющим документом является именно этот документ - не надо винить в этом никого.
А эти суки могли бы пустить эту женщину, она ведь с детьми была
Там вся претензии на то, что у одного ребенка св.о рождении не читаема, т.е. порвана. А этот "документ"-книжка инвалидности по закону не является документом удостоверяющим личность. По этой книжке она только пенсии с казпочты получить сможет, ни одна нормальная авиакомпания и аэропорт не пустит ее с ребенком по этой книжке
Цитата: Dragon от 15.10.2019 17:58:45
Quote:
Там вся претензии на то, что у одного ребенка св.о рождении не читаема, т.е. порвана. А этот "документ"-книжка инвалидности по закону не является документом удостоверяющим личность. По этой книжке она только пенсии с казпочты получить сможет, ни одна нормальная авиакомпания и аэропорт не пустит ее с ребенком по этой книжке
Quote:
А эти суки могли бы пустить эту женщину, она ведь с детьми была
Там вся претензии на то, что у одного ребенка св.о рождении не читаема, т.е. порвана. А этот "документ"-книжка инвалидности по закону не является документом удостоверяющим личность. По этой книжке она только пенсии с казпочты получить сможет, ни одна нормальная авиакомпания и аэропорт не пустит ее с ребенком по этой книжке
Вы мне сейчас напоминаете гаишников которые когда останавливают за нарушение говорят что закон для всех один, нету человечности, я вам вот что хочу донести, а вы про правила, законы и так далее. Если бы они работали для всех, тогда конечно, рады стараться. А ведь далеко не для всех так работает закон, даже в аэропортах. Просто где нибудь в ВИП зоне, и не такое спускают на тормозах, а для простого народа все по закону.