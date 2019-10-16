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Шымкент
Таксисты в масках ограбили пассажирку в Туркестанской области
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danilov 16 Октября 2019 в 12:18:54
Житель Шымкента, который решил подработать таксистом, вместе с подругой ограбил пожилую пассажирку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

Потерпевшая обратилась в дежурную часть Толебийского РОП. Она рассказала, что договорилась с таксистом о том, что он довезет ее до дома. На пассажирском кресле рядом с ним сидела девушка. Неожиданно водитель свернул в другую сторону. Пассажирка поинтересовалась, куда они едут. В этот момент пара - водитель и его спутница - надели маски, начали угрожать женщине и требовать у нее деньги. Они отобрали у жертвы серьги, кольцо и сумку с золотыми украшениями и сотовым телефоном, а саму ее оставили на обочине дороги. Общая сумма ущерба составила примерно 300 тысяч тенге.

Задержать грабителей смогли благодаря камерам видеонаблюдения. Преступниками оказались житель Шымкента и девушка из Толебийского района Туркестанской области. Они ехали в сторону ее дома, когда поняли, что нуждаются в деньгах. Тогда молодые люди решили нападать на случайных прохожих.

У задержанных изъяли награбленное и вернули законной владелице. Проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж".

https://tengrinews.kz/crime/taksistyi-maskah-ograbili-passajirku-turkestanskoy-oblasti-381700/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 16.10.2019 в 12:47:08   # 733463
мда присядут теперь на долго, надо миллиардами воровать, чтобы вас потом через 1,5 года отпустили
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