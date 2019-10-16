В Шымкенте разрешения на добычу гравия выдаваться не будут

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danilov 16 Октября 2019 в 16:23:25
Это компании «Шымкент тас», «Хаджи-К», «Арслан», «Уйымшыл Курылыс», «Онтустик Курылыс Сервис» и даже СПК «Shymkent», пишет Панорама Шымкента.
«По закону, на территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров запрещается проведение операций по недропользованию, — отметил А. Татыбаев. – Компании нарушают это правило. Теперь разрешения на добычу гравия выдаваться не будут. Кроме этого, есть среди недропользователей и должники. По ним подготовлены исковые заявления для принудительного взыскания долгов».
Что касается вопросов экологии, то за девять месяцев 2019 года было выдано 501 разрешение на эмиссии в окружающую среду и 73 заключения государственной экологической экспертизы. Если годовой план поступления платежей за эмиссии в окружающую среду за 2019 год по Шымкенту составляет 650 млн тенге, то в казну уже поступило свыше 685 млн.
Панорама Шымкента
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 16.10.2019 в 18:29:33 # 733495
Интересно вобще кто читает эту газету?
Цитата: alpha_portal от 16.10.2019 12:29:33
А что у нас вопрос экологии исчисляется поступлениями в бюджет? Или же нормами другими? Панорама Шамкента конченая газетенка. Ни одной нормальной статьи чистая показуха и заказуха.
Интересно вобще кто читает эту газету?
А что у нас вопрос экологии исчисляется поступлениями в бюджет? Или же нормами другими? Панорама Шамкента конченая газетенка. Ни одной нормальной статьи чистая показуха и заказуха.
Интересно вобще кто читает эту газету?
Но как ты думаешь реально теперь порядок будет с добычей гравия и песка? Мне не верится что то