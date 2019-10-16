 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В Шымкенте разрешения на добычу гравия выдаваться не будут
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Октября 2019 в 16:23:25
По информации руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Шымкента Ахмета ТАТЫБАЕВА, озвученной на брифинге в информационно-коммуникативном центре акимата, с шестью из 32 недропользователей расторгнуты контракты.

Это компании «Шымкент тас», «Хаджи-К», «Арслан», «Уйымшыл Курылыс», «Онтустик Курылыс Сервис» и даже СПК «Shymkent», пишет Панорама Шымкента.

«По закону, на территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров запрещается проведение операций по недропользованию, — отметил А. Татыбаев. – Компании нарушают это правило. Теперь разрешения на добычу гравия выдаваться не будут. Кроме этого, есть среди недропользователей и должники. По ним подготовлены исковые заявления для принудительного взыскания долгов».

Что касается вопросов экологии, то за девять месяцев 2019 года было выдано 501 разрешение на эмиссии в окружающую среду и 73 заключения государственной экологической экспертизы. Если годовой план поступления платежей за эмиссии в окружающую среду за 2019 год по Шымкенту составляет 650 млн тенге, то в казну уже поступило свыше 685 млн.

Панорама Шымкента
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 16.10.2019 в 18:29:33   # 733495
А что у нас вопрос экологии исчисляется поступлениями в бюджет? Или же нормами другими? Панорама Шамкента конченая газетенка. Ни одной нормальной статьи чистая показуха и заказуха.
Интересно вобще кто читает эту газету?
поощрить (1) | покарать
  КЕДЫ 16.10.2019 в 18:44:41   # 733497
Цитата: alpha_portal от 16.10.2019 12:29:33
А что у нас вопрос экологии исчисляется поступлениями в бюджет? Или же нормами другими? Панорама Шамкента конченая газетенка. Ни одной нормальной статьи чистая показуха и заказуха.
Интересно вобще кто читает эту газету?


Но как ты думаешь реально теперь порядок будет с добычей гравия и песка? Мне не верится что то
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь