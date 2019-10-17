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Шымкент
В Шымкенте спасатели и полицейские проверили междугородние автобусы на безопасность
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danilov 17 Октября 2019 в 14:58:02
Комментарии,
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старик
17.10.2019 в 19:29:53
# 733586
Понимаю что акция более чем серьезная, но почему то смотрел с улыбкой.
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