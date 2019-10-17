 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В Шымкенте спасатели и полицейские проверили междугородние автобусы на безопасность
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Октября 2019 в 14:58:02
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 17.10.2019 в 19:29:53   # 733586
Понимаю что акция более чем серьезная, но почему то смотрел с улыбкой.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь