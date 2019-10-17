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Шымкент
В Шымкенте адвокат подозревается в посредничестве в получении взятки следователем за прекращение дела по факту изнасилования
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danilov 17 Октября 2019 в 15:14:58
Шымкент. 17 октября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование в отношении адвоката Коллегии адвокатов города Шымкент по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.

"Он подозревается в посредничестве в получении взятки в общей сумме 360 000 тенге следователем Управления полиции Абайского района ДП Шымкента, за прекращение уголовного дела по факту изнасилования. Как сообщалось ранее, продолжается досудебное расследование в отношении следователя Управления полиции Абайского района ДП города Шымкент, подозреваемого в получении взятки за принятие указанного процессуального решения по делу", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Досудебные расследования продолжаются. Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их виновности, будет вынесено судом, отметили в ведомстве.

https://www.kt.kz/rus/society/_1377890202.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 17.10.2019 в 19:33:02   # 733587
360000 тысяч это цена отмазки от ответственности по тяжкому уголовному делу? Одна-а-ако! А по существу "работа" большинства адвокатов в том и заключается чтобы вовремя занести деньги клиента, не забыв при этом себя. Много лет назад я выиграл административный суд только потому, что мой адвокат успел занести деньги судье, а адвокат ответчиков, которые тоже подготовили деньги, опоздал.
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  КЕДЫ 17.10.2019 в 20:41:42   # 733592
Не знаю как в КЗ а на руси так и работает эта схема.
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