В Шымкенте адвокат подозревается в посредничестве в получении взятки следователем за прекращение дела по факту изнасилования

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Октября 2019 в 15:14:58
"Он подозревается в посредничестве в получении взятки в общей сумме 360 000 тенге следователем Управления полиции Абайского района ДП Шымкента, за прекращение уголовного дела по факту изнасилования. Как сообщалось ранее, продолжается досудебное расследование в отношении следователя Управления полиции Абайского района ДП города Шымкент, подозреваемого в получении взятки за принятие указанного процессуального решения по делу", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Досудебные расследования продолжаются. Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их виновности, будет вынесено судом, отметили в ведомстве.
https://www.kt.kz/rus/society/_1377890202.html
Комментарии, по рейтингу, по дате