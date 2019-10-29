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Шымкент
СОБЕСЕДОВАНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ г.Шымкента
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danilov 29 Октября 2019 в 22:20:34
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  KAN13 29.10.2019 в 22:43:20   # 734263
И чё за кипишь ? , думаю там давно уже всё продано и куплено и без вариантов .
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  КЕДЫ 30.10.2019 в 04:06:26   # 734271
Что за кипишь на Аргынбекова в кафе? Никто не слышал?
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