«Беспредел по-шымкентски»: чемпионат Азии по таэквондо едва не сорвался

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danilov 30 Октября 2019 в 09:15:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
jovian_sky 30.10.2019 в 10:17:27 # 734284
Андроновец 30.10.2019 в 10:26:48 # 734286
ITF забурился без разрешения на территорию WTF .. вот те и применили свои рычаги .. шоб бош не повадно было ..
а бабки с спортсменов берут всегда .. на любых соревнованиях .. эт Я Вам как родитель ребенка который гоняет по соревнованиям говорю .. .. обычно от 3 000 тенге и до 15 000 .. в зависимости от города и места проведения соревнований .. ну и бабки на проезд .. проживание .. питание нужны ..