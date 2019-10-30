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Шымкент
«Беспредел по-шымкентски»: чемпионат Азии по таэквондо едва не сорвался
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danilov 30 Октября 2019 в 09:15:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 30.10.2019 в 10:05:33   # 734282
Испанский стыд!
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  GoodZone 30.10.2019 в 10:17:09   # 734283
Очередной раз выставили себя как ***... Стыдно. Сами не могут организовать и другим не дают, на 10000-15000 тысяч с участника позарились, а никто не считал аренду зала, организацию турнира, приглашение судей и прочее? Только и умеют что на калькуляторе две цифры перемножить и свой процент вывести... Стыдоба, о детях они заботились. Попробуй организуй приезд 400 участников и их тренеров и родных. Блестнули гостеприимством. Даже если нет аккредитации, ты проведи все как нужно, тем более, что были предварительные договоренности, а потом разбирайся. Там ведь люди приехали из других стран. Ну что, поздравляю с очередной победой над здравым смыслом, добились чего хотели - больше этот турнир в Шымкенте не будет проходить, конкурент устранен... слов нет, одни маты...
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  jovian_sky 30.10.2019 в 10:17:27   # 734284
Чинушам не дали спиздить деньги вот и бесятся.
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  Рамзес 30.10.2019 в 10:25:31   # 734285
И это наш город культурная столица в 2020 году.
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  Андроновец 30.10.2019 в 10:26:48   # 734286
Очередной шапалак в лицо казахстанского спорта!!! Откуда возьмутся у нас профессиональные спортсмены для мировых чемпионатов и Олимпийских игр, если вот так душат детский спорт?! Одни бабки на уме...
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  гримм 30.10.2019 в 11:14:25   # 734295
Жаль что Абдрахманова нет на должном месте, он бы точно разрулил бы!!!
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  Васяй 30.10.2019 в 11:19:39   # 734297
Если Национальная Федерация таэквондо РК не акредитована,то кто акредитован?
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  Yerla 30.10.2019 в 11:35:40   # 734300
да ент жЭ терки между WTF и ITF .. две конкурирующие федерации по таэквондо у нас в КЗ .. .. в Шыме рулят WTF .. да и вообще по югу .. ну и далматинской области ..

ITF забурился без разрешения на территорию WTF .. вот те и применили свои рычаги .. шоб бош не повадно было ..

а бабки с спортсменов берут всегда .. на любых соревнованиях .. эт Я Вам как родитель ребенка который гоняет по соревнованиям говорю .. .. обычно от 3 000 тенге и до 15 000 .. в зависимости от города и места проведения соревнований .. ну и бабки на проезд .. проживание .. питание нужны ..
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  jumanjiqz 30.10.2019 в 15:03:40   # 734325
"Это беспредел по шымкентский!" возмутился Михаил по алматинский! Не будет ли такие выражения расцениваться как межрегиональная рознь, а!?
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  DanKZ 30.10.2019 в 16:20:47   # 734332
У нас тут другие "соревнования", кто больше...
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  Софруджу 30.10.2019 в 18:55:04   # 734347
Позорище! Тебе, козлу, с оргвзноса мало перепало - так и скажи
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  старик 30.10.2019 в 19:09:20   # 734351
Так дело все в деньгах, стало все ясно! Вот только не надо Нуртаеву п**ть про заботу о детях! Считаешь незаконными соревнования? Ради детей проведи соревнования, а потом разбирайся с законностью и накажи виновных.
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  звукач 30.10.2019 в 20:32:15   # 734365
да вообще этот год непонятно что происходит в спорте в Шыме.В прошлом году дочка в это время уже с командой выезжали в несколько городов на соревнования,в этом году до сих пор нет финансирования.Походу спорт не нужен Шымкенту,позорище.Если из 50-100 детишек хоть один пробьется в олимпийские игры и будет представлять Казахстан это хорошо.А помочь воспитать чемпионов это вы сами... ну хоть бы тогда не мешали. Немного сумбурно написал извиняйте - но когда касаются детей грязные игры я просто в бешенстве....
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