Жизнь Надежды из Шымкента
danilov 05 Ноября 2019 в 11:56:23
Ночь минувшего понедельника воспитанница коксаекского детского дома Надя Климова спала на лавочке в одном из дворов микрорайона Нурсат. Своего жилья у девушки-инвалида нет, а квартиру, где она снимала угол, пришлось освободить. Хозяйка нашла новую жиличку. От бомжатника Надю спасла незнакомая женщина, которая обратила внимание на плачущую одинокую девушку и приютила ее. Надя сильная и закаленная непростой сиротской жизнью, однако ее силы на исходе. Все ее ровесники из детдома для ребят с проблемами опорно-двигательного аппарата уже давно живут в квартирах выделенных государством, Наде в праве на крышу над головой отказали. Чиновница, к которой мы с Надей пойдем в ближайшие дни, еще в 2016 году заявила, что жилье от государства ей, инвалиду 3ей группы, не положено. Тот фактор, что Надя сирота, а значит ей положено бесплатное жилье от государства шымкентская чиновница проигнорировала и только под напором друзей Нади поставила ее в льготную очередь на получение квартиры. Надя пыталась попасть на прием к прежнему акиму Шымкента Абдрахимову, пыталасьчерез электронную приемную записаться к нему на прием. Все безрезультатно. Сейчас она мечтает встретиться в новым акимом Шымкента Erlan Aitakhanov но запись к нему закрыта до конца года. Наде 27 лет, если наши бюрократы проволындают ее своими отговорками и обещаниями еще год-полтора, то у девушки с отрезанными ступнями только один путь-приют для бездомных. Надя дипломированный программист, но по специальности устроиться не удалось. Несмотря на инвалидность девушка не чурается работы: мыла машины в Алматы, плотничала в Атырау, в Шымкенте работала на стройке, потом круглосуточно пахала в фитнес-клубе. Сейчас она присматривает за детьми женщины, приютившей ее и надеется, что АКИМ ШЫМКЕНТА ЛИЧНО ВМЕШАЕТСЯ В ЕЕ СУДЬБУ И ВЫДЕЛИТ ЕЙ КАК СИРОТЕ И ИНВАЛИДУ КВАРТИРУ.
Друзья, давайте не дадим и без того обиженному судьбой человеку оказаться на обочине жизни. Давайте вместе репостами и тегами призовем власти Шымкента выполнить то, что государство гарантировало сироте и инвалиду, взяв ее под свою опеку.
Посмотрите видео. Оно меня тронуло. Надя гордый и сильный человек, даже трудно представить что творится у нее на душе, когда она со слезами просит о помощи.