В коррупционном преступлении подозревается и.о.замначальника Управления образования г.Шымкент

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Ноября 2019 в 13:08:46
Так, в совершении коррупционного преступления подозревается и.о.заместителя начальника Управления образования г. Шымкент, которая получила денежные средства в сумме 400 тыс.тенге от заведующей учебной частью средней школы за оказание содействия в сдаче тестов для назначения на должность директора школы.
Процессуальное задержание в отношении подозреваемой не применялось, в связи с признанием вины и дачей обязательств о явке.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемой будет вынесено судом.
Антикоррупционной службой г.Шымкент начаты досудебные расследования в отношении ряда должностных лиц по подозрению в совершении коррупционных преступлений.
Так, в получении взятки в сумме 1 млн. 200 тыс. тенге от директора ГККП «Музыкальный колледж» Управления образования города, за вынесение положительного решения по аудиторской проверке, проводимой в колледже за период 2018-2019 годы, изобличен руководитель Службы внутреннего аудита акимата города.
Процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось, в связи с признанием вины и дачей обязательств о явке.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемых, будет вынесено судом.
Комментарии, по рейтингу, по дате