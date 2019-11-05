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Шымкент
В коррупционном преступлении подозревается и.о.замначальника Управления образования г.Шымкент
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danilov 05 Ноября 2019 в 13:08:46
Антикоррупционной службой г.Шымкент начаты досудебные расследования в отношении ряда должностных лиц по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Так, в совершении коррупционного преступления подозревается и.о.заместителя начальника Управления образования г. Шымкент, которая получила денежные средства в сумме 400 тыс.тенге от заведующей учебной частью средней школы за оказание содействия в сдаче тестов для назначения на должность директора школы.

Процессуальное задержание в отношении подозреваемой не применялось, в связи с признанием вины и дачей обязательств о явке.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемой будет вынесено судом.





Антикоррупционной службой г.Шымкент начаты досудебные расследования в отношении ряда должностных лиц по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Так, в получении взятки в сумме 1 млн. 200 тыс. тенге от директора ГККП «Музыкальный колледж» Управления образования города, за вынесение положительного решения по аудиторской проверке, проводимой в колледже за период 2018-2019 годы, изобличен руководитель Службы внутреннего аудита акимата города.

Процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось, в связи с признанием вины и дачей обязательств о явке.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемых, будет вынесено судом.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 05.11.2019 в 15:36:00   # 734685
А гарантия есть, что до суда статью не переквалифицируют под мощенничество, как обычно наши делают?!
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  Софруджу 05.11.2019 в 18:49:10   # 734712
Нисколько не удивительно
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