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Шымкент
Отравились не пельменями
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danilov 09 Ноября 2019 в 11:33:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
  babki 09.11.2019 в 13:13:20   # 734994
Был в этой больнице, врачиха в приёмной полный неадекват, чуть дочь не потеряли из-за неё. Ни в какую не хотела принимать тающего на руках ребёнка, суки.
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  shlenchak 09.11.2019 в 14:21:38   # 734997
Ктоооо? Кто виноват в этих смертях? Не мать, не отец и не дети, это все уровень жизни населения страны, которая стоит на 1 месте в мире по добыче урана, которая имеет колоссальные запасы полезных ископаемых, которая отдает молдавским бизнесменам по 500 млн $ и канадским по 40 млн $
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  Nekrun 09.11.2019 в 14:34:43   # 734998
С теми кто сейчас наверху, нет будущего у этого государства...
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  koshkoed 09.11.2019 в 16:12:11   # 735000
Уже и так дали адресную мой помощь, закрыли потребительские кредиты, а нет все равно государство виновато.
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  arhar 09.11.2019 в 17:57:38   # 735003
Цитата: koshkoed от 09.11.2019 10:12:11
Уже и так дали адресную мой помощь, закрыли потребительские кредиты, а нет все равно государство виновато.

дело не в государстве, а в руководителях и том бардаке и тотальной коррупции, которую мы повсеместно видим.
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  shlenchak 09.11.2019 в 18:46:52   # 735006
Цитата: koshkoed от 09.11.2019 10:12:11
Уже и так дали адресную мой помощь, закрыли потребительские кредиты, а нет все равно государство виновато.

Извините, но это не нормально просто дать деньги и думать что все проблемы пройдут. Дашь человеку рыбу он ее сожрет и будет ждать еще, а дашь человеку удочку он будет ловить рыбу сам и ценить ее!
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