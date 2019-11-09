Отравились не пельменями

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Цитата: koshkoed от 09.11.2019 10:12:11
Уже и так дали адресную мой помощь, закрыли потребительские кредиты, а нет все равно государство виновато.
Уже и так дали адресную мой помощь, закрыли потребительские кредиты, а нет все равно государство виновато.
дело не в государстве, а в руководителях и том бардаке и тотальной коррупции, которую мы повсеместно видим.
Цитата: koshkoed от 09.11.2019 10:12:11
Уже и так дали адресную мой помощь, закрыли потребительские кредиты, а нет все равно государство виновато.
Уже и так дали адресную мой помощь, закрыли потребительские кредиты, а нет все равно государство виновато.
Извините, но это не нормально просто дать деньги и думать что все проблемы пройдут. Дашь человеку рыбу он ее сожрет и будет ждать еще, а дашь человеку удочку он будет ловить рыбу сам и ценить ее!