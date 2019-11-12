Абдрахимова и его команду обвинили в непрофессионализме и безграмотности

С завода уходит старый начальник. На его место приходит другой. Предыдущий даёт приемнику три конверта и говорит:

- Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.



Нынешний директор завода положил конверты в сейф. Проходит два года. У новичка ничего не получается. Он волнуется, как бы его на первом собрании не уволили. Нынешний директор вспоминает про сейф с конвертами. Открывает первый. Там написано: "Вали на меня". Директор приходит на собрание, работники ругаются. На что директор говорит:

- Я тут не причём, господа. Это всё ваш предыдущий. Это ещё после него так осталось.

Работники поверили, успокоились.



Прошли ещё два года. Дела снова стали не ладится. Руководитель стал беспокоится - всё, его точно выгонят. Он открывает 2-й конверт. Там написано: "Делай модернизацию". На собрании был сильный шум. Ругань со всех сторон. Руководитель:

- А я что говорю, господа. Что было при прошлом руководителе устарело. Нужно всё обновить.

Дела опять пошли в гору. Новинки стали улучшать ситуацию.



Прошло ещё четыре года. Производство стало рушится окончательно. Опасаясь, что его уже точно выгонят, руководитель открывает третий конверт. А там написано: "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".