Абдрахимова и его команду обвинили в непрофессионализме и безграмотности
danilov 12 Ноября 2019 в 12:17:04
Это ж можно только догадываться какой бардак оставил Абдрахимов после себя, если обычно немногословный и весьма осторожный Ербол Садыр дал такое разгромное интервью. Коснись это другого акима, пусть даже и бывшего, информационная бомба рванула бы на всю страну, а в случае в зыном, республиканские СМИ как всегда оказались слепы и глухи.
Что же до интервью, то видимо масштабы авгиевых конюшен, унаследованных от зына, настолько непомерны, что новым сити-менеджерам их не только не расчистить, но велик риск поплатиться за чужие грехи карьерой, а то и свободой.
Рекомендую почитать статью, тем, кто не понимает, прогнать ее через google-переводчик. Если коротко, то Садыр, проанализировал бюджет мегаполиса и обвинил Абдрахимова и его команду в непрофессионализме и безграмотности.
По словам Садыра в период правления Габидуллы Абдрахимова Шымкентом деньги, выделенные государством, расходовались безграмотно и неэффективно. Как следствие миллионы тенге оказались выброшены на ветер. Вот лишь одна цитата замакима Шымкента Садыра.
- Проблема заключается в неэффективном расходовании средств. Правительство предоставляет кредит на строительство жилья сроком на 2 года. Нужно было использовать эти деньги рационально. А что сделано у нас за эти деньги? Я вам расскажу. На выделенные правительством 20 млрд тенге сразу начали строить 40 домов. В настоящее время из 40 домов сдано в эксплуатацию только 11. Скоро будет сдано еще пять. Хотя за эти 20 млрд тенге 30 домов уже можно было сдать в эксплуатацию.
Не исключено, что оставшиеся 25 домов станут долгостроем.
Кроме того Садыр озвучил ошибки в организации работ по прокладке водопровода в отдельные микрорайоны города, а также в строительстве и ремонте дорог мегаполиса. По его словам выделенные бюджетом деньги, абдрахимовская команда и тут использовала неэффективно. Не закончив строительство одной улицы, финансирование с нее перенаправлялось на строительство и ремонт других улиц города. Как итог опять долгострой, теперь уже дорожный.
Вообще в вопросах распоряжения бюджетными деньгами прежний аким Шымкента не отличался особой рачительностью и педантичностью. В итоге Шымкент сел в долговую лужу величиной в 20 миллиардов тенге. Об этом рассказал городскому активу Крымбек Кушербаев, когда специально приехал в мегаполис №3, чтобы объявить решение главы государства об отставке Габидуллы, так как тот исчерпал кредит политического доверия. Очень скоро накосячившему Абдрахимову открыли новую кредитную линию, благодаря чему он снова пробрался на Олимп.
Сейчас по сведениям моих столичных инсайдеров (зря что ли туда мотаюсь каждую неделю?) зын спит и видит себя акимом Шымкента, а то и всея Туркестанской области. Правда от Ербола Садыра может помешать реализации этих мечт. Говорят, что говорун с Пикаддили последние дни мечет громы и молнии в 16ти-этажку на Нурсате. Однако судя по тому, что скандальное интервью не подчищено и до сих пор находится в открытом доступе, южане держатся. Видимо это не из упертости шымкентцев, скорее всего в их колоде есть еще немало бомбических козырей в этой увлекательной партии.
https://www.facebook.com/zaure.mir/posts/2569721619808277
Шымкентте жолға, баспана мен ауызсуға бөлінген қаржы тиімсіз жұмсалған - әкімдік
Ербол Әбілхайырұлы тамыз айында жаңа қызметіне кіріскен күннен бастап қала бюджетіне талдау жүргізіпті. Талдау нәтижесінде көптеген келеңсіздіктерге тап болғанын айтады.
Мәселен, Шымкенттегі кейбір елді мекендерге ауызсу жүйесі тартылғанмен, тіршілік нәрін сол елді мекенге жеткізу үшін қаржы қарастырылмаған.
«Таңғалатын мәселе, Достық шағын ауданындағы Сыпырған ата көшесі арқылы өтетін магистральды су құбырын аяқтауға 300 миллион теңге беріп жатырмыз. Осы су құбырының аяқталуын тосып отырған 100 мыңнан астам халық бар. Соған 2 жылдан бері қаржы бөлінбеген. Егер бұл жоба сәтті аяқталатын болса, Темірлан тас жолы бойындағы ел мекендер мен Самал-2, Самал-3 шағын ауданы тұрғындарын да ауызсумен қамтуға болады», - дейді Ербол Садыр.
Сондай-ақ жол құрылысына бөлінген қаражат да тиімді жұмсалмаған. Ербол Садырдың айтуынша, қолда бар қаржыға жекелеген көшелерді салып бітірмей жатып, ақшаны қаланың басқа көшелерінің құрылысына үлестіріп жіберген. Салдарынан ол көшелердің құрылысы әлі күнге дейін аяқталмай, қалған жұмыстар келер жылдың еншісіне қалған. Мұндай олқылықтар тұрғын үй құрылысында да кездеседі екен.
«Қаржы еш уақытта жеткен емес және жетпейді де. Мәселе қаржыны тиімді жұмсауда. Үкіметтен тұрғын үй салу үшін 2 жылға несие береді. Ол сұрауы бар қаржы, сол себепті тиімді пайдалану керек. Ал бізде бұл ақшаға не істелген? Мен сіздерге айтайын, Үкімет берген 20 млрд теңге қаржыға бірден 40 үй салып бастаған. Қазір сол 40 үйдің 11-і ғана пайдалануға беріліп отыр. Алда тағы бесеуі беріледі. Алайда, 20 миллиард теңгеге қазір 40 үйдің 30-ын пайдалануға беруге болар еді», - дейді ол.
Қазіргі Шымкент басшылығы қаладағы әлеуметтік мәселелерді маңыздылығына қарай бірінші, екінші, үшінші кезекте шешілуі тиіс деп кезеңдерге бөліп отыр. Сол себепті, қазынадағы қаржы бірінші кезекте халықтың мұқтажына қарай туындаған мәселелерді шешуден басталмақ. Осыған байланысты, жергілікті билік сақалды құрылыстарға бөлінетін қалған қаржыны қала қазынасына қайтарып, оны қысқа уақытта шешілетін өзекті жобаларға жұмсап жатыр екен.
«Бюджеттің негізгі принципі – ол түпкі нәтижесі. Яғни, біз жұмсаған қаржы арқылы қысқа мерзімнің өзінде түпкі нәтижеге қол жетуіміз керек. Пайдасын халық көру керек», - деді Ербол Садыр.
Арай Есенбек, Шымкент
https://azattyq-ruhy.kz/economy/1202-shymkent-kimdigi-gabidolla-bdirakhymovtyn-tusyndagy-olkylyktardy-atady