В Шымкенте запустили оплату проезда через SMS и QR-код для абонентов Beeline

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danilov 15 Ноября 2019 в 12:06:14
Beeline Казахстан запустил оплату проезда через SMS и QR в общественном транспорте Шымкента. Услуга доступна более чем в 250 автобусах, сообщили в пресс-службе компании.
Оплатить проезд можно двумя способами:
отправить SMS с кодом транспорта на номер 2505;
в приложении "Мой Beeline" отсканировать QR-код.
"Код транспорта и QR-код размещены в салонах автобусов. В ответ поступит электронный билет на проезд в виде SMS, который необходимо предъявить контролёру. Стоимость проезда стандартная – 70 тенге. Оплата доступна только для клиентов Beeline авансового порядка расчётов", – сообщили в "Beeline Казахстан".
Услуга доступна на маршрутах: 12, 135, 141, 142, 143, 144, 144А, 144Б, 146, 147, 148, 150, 19, 27, 35, 74, 78, 84, 92.
"Мы давно планировали запуск оплаты, но власти города не воспринимали наш сервис как часть городской инфраструктуры и не были готовы к сотрудничеству. Однако нам удалось их переубедить на примере других городов, где SMS- и QR-оплата стала такой же привычной услугой, как другие социальные услуги населения по программе "Цифровой Казахстан", – рассказал коммерческий директор по развитию нового бизнеса Beeline Казахстан Олег Алдошин.
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