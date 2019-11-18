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Шымкент
Геологи обнаружили признаки нефти на одном из участков на юге РК
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Kalhaman 18 Ноября 2019 в 14:09:09
Геологи обнаружили нефтепроявление на одном из участков, на юге Казахстана, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.

«На юге обнаружено нефтепроявление. Это говорит о том, что нам необходимо на юге Казахстана проводить разведку участка. Обнаружена нефтяная пленка при разведке. Это говорит о том, что нам сейчас нужно бурить и искать», — сказал Мирзагалиев.

Он уточнил, что речь идет об участке в Каратау Туркестанской области.

По его словам, работы проводило АО «Казгеология».

https://petrocouncil.kz/geologi-obnaruzhili-priznaki-nefti-na-odnom-iz-uchastkov-na-yuge-rk/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  dober66 18.11.2019 в 14:30:01   # 735396
баблом запахло
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  arhar 18.11.2019 в 15:43:04   # 735397
нам от этого никакой пользы...
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  Yerla 18.11.2019 в 16:49:10   # 735401
дааааа лааааадно ..
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  ИНКВИЗИТОР 18.11.2019 в 16:52:36   # 735403
Пиздец всей экологии придет.
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  КЕДЫ 18.11.2019 в 16:54:20   # 735405
У меня ирекция возникла после прочтения. Скажите со мной всё нормально?
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  kubik 18.11.2019 в 16:55:30   # 735406
Эта ерунда всплывает в геологической среде раз в пять лет , очень нужно освоить бюджет на поисковые работы, или участок втюхать кому-нибудь.
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  Dron2191 18.11.2019 в 17:03:52   # 735407
Цитата: kubik от 18.11.2019 10:55:30
Эта ерунда всплывает в геологической среде раз в пять лет , очень нужно освоить бюджет на поисковые работы, или участок втюхать кому-нибудь.
верно, деньги огромные можно освоить, а потом
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  старик 18.11.2019 в 18:07:18   # 735410
Участок частный?
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  Тигра2 18.11.2019 в 21:41:49   # 735416
Цитата: Dron2191 от 18.11.2019 11:03:52
Цитата: kubik от 18.11.2019 10:55:30
Эта ерунда всплывает в геологической среде раз в пять лет , очень нужно освоить бюджет на поисковые работы, или участок втюхать кому -нибудь.
верно, деньги огромные можно освоить, а потом

Хоть потоп
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