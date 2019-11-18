Геологи обнаружили признаки нефти на одном из участков на юге РК

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Kalhaman 18 Ноября 2019 в 14:09:09
«На юге обнаружено нефтепроявление. Это говорит о том, что нам необходимо на юге Казахстана проводить разведку участка. Обнаружена нефтяная пленка при разведке. Это говорит о том, что нам сейчас нужно бурить и искать», — сказал Мирзагалиев.
Он уточнил, что речь идет об участке в Каратау Туркестанской области.
По его словам, работы проводило АО «Казгеология».
https://petrocouncil.kz/geologi-obnaruzhili-priznaki-nefti-na-odnom-iz-uchastkov-na-yuge-rk/
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 18.11.2019 в 16:52:36 # 735403
Цитата: kubik от 18.11.2019 10:55:30верно, деньги огромные можно освоить, а потом
Эта ерунда всплывает в геологической среде раз в пять лет , очень нужно освоить бюджет на поисковые работы, или участок втюхать кому-нибудь.
Эта ерунда всплывает в геологической среде раз в пять лет , очень нужно освоить бюджет на поисковые работы, или участок втюхать кому-нибудь.
Цитата: Dron2191 от 18.11.2019 11:03:52
Цитата: kubik от 18.11.2019 10:55:30верно, деньги огромные можно освоить, а потом
Эта ерунда всплывает в геологической среде раз в пять лет , очень нужно освоить бюджет на поисковые работы, или участок втюхать кому -нибудь.
Эта ерунда всплывает в геологической среде раз в пять лет , очень нужно освоить бюджет на поисковые работы, или участок втюхать кому -нибудь.
Хоть потоп