Улицу Гагарина в Шымкенте переименовывать не будут

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danilov 19 Ноября 2019 в 10:49:01
«Несколько лет назад к Шымкенту был присоединен ряд населенных пунктов, из-за чего возникли проблемы, — сказал он. – К примеру, появились дублирующие названия улиц в одном и том же районе. Это касается и улиц Гагарина, которых сегодня в городе целых три. Это сравнительно новые улицы в микрорайоне «Игилик» Абайского района, жилом массиве «Жулдыз» Енбекшинского района и одна из старейших, начинающаяся в районе остановки «Колос». Ее переименовывать не будут. Что касается двух других, то внесено предложение переименовать их в улицы Айсаколь и Асубулак.
Откликнулся на публикации и обсуждения в социальных сетях депутат городского маслихата Нургазы Бухарбаев.
«В сети распространилась информация, якобы о том, что переименуют улицу Юрия Гагарина. Скорее всего общественность не правильно информировали . Но если этот вопрос каким то образом будет на повестке, я как депутат Маслихата , буду против этого необдуманного мероприятия!» — написал он в социальной сети.
https://otyrar.kz/2019/11/ulitsu-imeni-gagarina-v-shymkente-ne-pereimenuyut-on-ostaetsya-s-gorozhanami/
Комментарии, по рейтингу, по дате
20я строчка, уже давно переименовали на Рашидова, пиздюкинахойблиат
Это касается и улиц Гагарина, которых сегодня в городе целых три. Это сравнительно новые улицы в микрорайоне «Игилик» Абайского района, жилом массиве «Жулдыз» Енбекшинского района
Бывал в этих микрорайонах. Небольшие такие райончики. Игилик - это в сторону старых дач Плодовоягодный. Жулдыз - это за ШНОСом.
Что-то не заметил там вывесок с именем Гагарина.
И сомневаюсь, чтобы у нас новым улицам его имя дали.
Есть ли кто-нибудь, живущий там? Скажите, есть ли на самом деле там улицы с этими названиями? Или чиновник заливает нам? А то у меня ощущение, что отмазка это была, а районы назвал первые, пришедшие в голову.
danilov 19.11.2019 в 12:51:17 # 735438
Цитата: гримм от 19.11.2019 05:48:37
https://otyrar.kz/2014/11/spisok-pereimenovannyx-ulic-shymkenta/
20я строчка, уже давно переименовали на Рашидова, пиздюкинахойблиат
https://otyrar.kz/2014/11/spisok-pereimenovannyx-ulic-shymkenta/
20я строчка, уже давно переименовали на Рашидова, пиздюкинахойблиат
это ошибка, скорее всего. Рашидова - бывшая Громова, если не ошибаюсь...