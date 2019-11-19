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Шымкент
Улицу Гагарина в Шымкенте переименовывать не будут
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danilov 19 Ноября 2019 в 10:49:01
Этот факт подтвердили в управлении культуры, развития языков и архивов. Однако переименования коснутся двух улиц с идентичным названием в микрорайоне «Игилик» того же района и жилом массиве «Жулдыз» Енбекшинского района. Об этом сообщил на специальном брифинге руководитель отдела вышеназванного управления Абдижаппар Сакен.

«Несколько лет назад к Шымкенту был присоединен ряд населенных пунктов, из-за чего возникли проблемы, — сказал он. – К примеру, появились дублирующие названия улиц в одном и том же районе. Это касается и улиц Гагарина, которых сегодня в городе целых три. Это сравнительно новые улицы в микрорайоне «Игилик» Абайского района, жилом массиве «Жулдыз» Енбекшинского района и одна из старейших, начинающаяся в районе остановки «Колос». Ее переименовывать не будут. Что касается двух других, то внесено предложение переименовать их в улицы Айсаколь и Асубулак.

Откликнулся на публикации и обсуждения в социальных сетях депутат городского маслихата Нургазы Бухарбаев.

«В сети распространилась информация, якобы о том, что переименуют улицу Юрия Гагарина. Скорее всего общественность не правильно информировали . Но если этот вопрос каким то образом будет на повестке, я как депутат Маслихата , буду против этого необдуманного мероприятия!» — написал он в социальной сети.

https://otyrar.kz/2019/11/ulitsu-imeni-gagarina-v-shymkente-ne-pereimenuyut-on-ostaetsya-s-gorozhanami/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  prosto13 19.11.2019 в 10:57:38   # 735428
слава богу, хоть эту улицу не трогайте
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  Даун 19.11.2019 в 11:18:51   # 735430
Гагарин Батыр
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  гримм 19.11.2019 в 11:48:37   # 735431
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  Mikado 19.11.2019 в 11:53:29   # 735432
Quote:
Это касается и улиц Гагарина, которых сегодня в городе целых три. Это сравнительно новые улицы в микрорайоне «Игилик» Абайского района, жилом массиве «Жулдыз» Енбекшинского района


Бывал в этих микрорайонах. Небольшие такие райончики. Игилик - это в сторону старых дач Плодовоягодный. Жулдыз - это за ШНОСом.
Что-то не заметил там вывесок с именем Гагарина.
И сомневаюсь, чтобы у нас новым улицам его имя дали.
Есть ли кто-нибудь, живущий там? Скажите, есть ли на самом деле там улицы с этими названиями? Или чиновник заливает нам? А то у меня ощущение, что отмазка это была, а районы назвал первые, пришедшие в голову.
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  danilov 19.11.2019 в 12:51:17   # 735438
Вроде не заливает


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  shlenchak 19.11.2019 в 13:33:27   # 735440
вот не знаю, власть еще пока боится народа или нет? Почему решили поменять решение?
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  332-712 19.11.2019 в 14:42:25   # 735443
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