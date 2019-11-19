Главврача больницы в Шымкенте задержали по делу о "черных" трансплантологах
danilov 19 Ноября 2019 в 23:10:37
НУР-СУЛТАН, 19 ноя — Sputnik. Полиция задержала и водворила в изолятор временного содержания главного врача Городской клинической больницы №1 города Шымкента Абылая Донбая, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
Задержание произведено Следственным департаментом МВД 18 ноября. Донбаю инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 264 (участие в транснациональной преступной группе) и части 3 статьи 116 (незаконное изъятие органов человека) УК РК.
Досудебным расследованием установлено, что в 2017-2018 годах на территории Республики Казахстан действовала устойчивая преступная группа в сфере трансплантации человеческих органов, организаторами которой выступали граждане иностранных государств. В качестве доноров привлекались граждане Узбекистана, Кыргызстана и Украины, которые в силу тяжелого материального положения вынужденно продавали свои почки. Реципиентами выступали обеспеченные граждане дальнего зарубежья, в основном Израиля.
"Следствием установлено, что гражданин Донбай А. А. в предварительном сговоре с членами преступной группы, о деятельности которых он достоверно был осведомлен, несмотря на законодательный запрет купли-продажи органов человека, за крупное денежное вознаграждение проводил незаконные операции по изъятию и пересадке почек", - заявили в полиции.
По этому делу ранее были арестован врач-трансплантолог Гани Куттымуратов и один из членов преступной группы – гражданка Кыргызстана Тайсалова Б.Т.
В настоящее время принимаются меры к окончанию уголовного дела с направлением в суд.
Как сообщалось ранее, согласно казахстанскому законодательству гражданам Казахстана запрещается отдавать иностранцам свои почки и печень. А в целом трансплантации между нерезидентами разрешены.
https://m.ru.sputniknews.kz/health/20191119/12071954/glavvrah-donbay-arest-transplantolog.html?mobile_return=no