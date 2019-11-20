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Шымкент
«Шымкент бас» не вышел на маршрут
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danilov 20 Ноября 2019 в 14:17:15
С утра водители компании «Шымкент бас» отказались выходить на работу.
Они требуют выплатить им заработную плату, которую не получали уже два месяца. По словам сотрудников, помимо зарплаты работодатель не производил отчислений в Пенсионный фонд.
С руководством автопарка, требующим выхода водителей на работу, у работников (водителей и кондукторов) разговор получился на повышенных тонах, не обошлось и без рукоприкладства.

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  Атакент 20.11.2019 в 14:28:42   # 735492
Драку в студию
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  Антибиотик 20.11.2019 в 14:33:05   # 735494
Это же вроде как Гибидулы контора, с помпой и Маминым открытая? Сразу после его снятия с должности у них начались проблемы и еще их выгнали с нуля построенного автопарка на кольце в сторону ШНПЗ. Сейчас здесь не одного автобуса нет, одни бетономешалки стоят.
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  Nafis 20.11.2019 в 14:56:15   # 735499
Цитата: Антибиотик от 20.11.2019 08:33:05
Это же вроде как Гибидулы контора, с помпой и Маминым открытая? Сразу после его снятия с должности у них начались проблемы и еще их выгнали с нуля построенного автопарка на кольце в сторону ШНПЗ. Сейчас здесь не одного автобуса нет, одни бетономешалки стоят.

Куда их выгнали? Их много. На стоянке просто так не разместишься.
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  jumanjiqz 20.11.2019 в 15:00:14   # 735502
Шымкент бас!? Серьезно!?

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  Эндрю 20.11.2019 в 15:03:53   # 735503
По городским автопаркам р
Цитата: Nafis от 20.11.2019 08:56:15
Цитата: Антибиотик от 20.11.2019 08:33:05
Это же вроде как Гибидулы контора, с помпой и Маминым открытая? Сразу после его снятия с должности у них начались проблемы и еще их выгнали с нуля построенного автопарка на кольце в сторону ШНПЗ. Сейчас здесь не одного автобуса нет, одни бетономешалки стоят.

Куда их выгнали? Их много. На стоянке просто так не разместишься.

По городским автопаркам разместили, тоже сколько внимания обращаю, ни одного автобуса и не души, только охрана.
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  Антибиотик 20.11.2019 в 15:19:02   # 735505
Цитата: Nafis от 20.11.2019 08:56:15
Цитата: Антибиотик от 20.11.2019 08:33:05
Это же вроде как Гибидулы контора, с помпой и Маминым открытая? Сразу после его снятия с должности у них начались проблемы и еще их выгнали с нуля построенного автопарка на кольце в сторону ШНПЗ. Сейчас здесь не одного автобуса нет, одни бетономешалки стоят.

Куда их выгнали? Их много. На стоянке просто так не разместишься.


Вот я и спрашиваю куда их выгнали? и что за бред про "их много" когда они только открылись то прекрасно умещались, стояли все рядками. А сейчас там не души, одни бетономешалки стоят. Вы читайте внимательней!
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  Антибиотик 20.11.2019 в 15:20:11   # 735506
Цитата: Эндрю от 20.11.2019 09:03:53
По городским автопаркам р
Цитата: Nafis от 20.11.2019 08:56:15
Цитата: Антибиотик от 20.11.2019 08:33:05
Это же вроде как Гибидулы контора, с помпой и Маминым открытая? Сразу после его снятия с должности у них начались проблемы и еще их выгнали с нуля построенного автопарка на кольце в сторону ШНПЗ. Сейчас здесь не одного автобуса нет, одни бетономешалки стоят.

Куда их выгнали? Их много. На стоянке просто так не разместишься.

По городским автопаркам разместили, тоже сколько внимания обращаю, ни одного автобуса и не души, только охрана.


Во во и я по что говорю. Это Габу просто зажимают, война кланов так сказать!)
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