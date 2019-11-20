«Шымкент бас» не вышел на маршрут

Это же вроде как Гибидулы контора, с помпой и Маминым открытая? Сразу после его снятия с должности у них начались проблемы и еще их выгнали с нуля построенного автопарка на кольце в сторону ШНПЗ. Сейчас здесь не одного автобуса нет, одни бетономешалки стоят.