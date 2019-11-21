Шестеро рабочих пострадали после обрушения здания в Шымкенте

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danilov 21 Ноября 2019 в 21:00:15
Потолок рухнул в строящемся здании в Шымкенте.
Шестеро граждан Узбекистана пострадали в результате обрушения потолка в строящемся здании в Шымкенте.
«В 15:30 в жилом массиве Сайрам на улице Ибрагим ата Каратауского района Шымкента произошло обрушение потолочного перекрытия и железобетонных стен новостроящегося здания площадью 1500 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе комитета по ЧС.
В результате обрушения пострадали шестеро рабочих, которых доставили в городскую больницу №3. Все пострадавшие — граждане Республики Узбекистан.
«На месте происшествия кинологический расчет провел поисковые работы, под завалами жертв и пострадавших нет. К месту ЧП были привлечены 24 сотрудника и три единицы техники службы пожаротушения, восемь спасателей ОСО, две единицы техники и один кинологический расчет», — добавили в КЧС.
Комментарии, по рейтингу, по дате
jovian_sky 22.11.2019 в 04:22:31 # 735623
Цитата: divan от 21.11.2019 22:14:45
сопромат в школе не учили: при такой конструкции ферм, нагрузка идет на стены строго вниз, и немного внутрь, потому что прогиб небольшой есть. а эти шлакоблочные стены из воздуха на такие нагрузки не рассчитаны.
сопромат в школе не учили: при такой конструкции ферм, нагрузка идет на стены строго вниз, и немного внутрь, потому что прогиб небольшой есть. а эти шлакоблочные стены из воздуха на такие нагрузки не рассчитаны.
Интересно в какой школе сопромат преподают.