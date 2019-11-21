 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Шестеро рабочих пострадали после обрушения здания в Шымкенте
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Ноября 2019 в 21:00:15


Потолок рухнул в строящемся здании в Шымкенте.

Шестеро граждан Узбекистана пострадали в результате обрушения потолка в строящемся здании в Шымкенте.

«В 15:30 в жилом массиве Сайрам на улице Ибрагим ата Каратауского района Шымкента произошло обрушение потолочного перекрытия и железобетонных стен новостроящегося здания площадью 1500 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе комитета по ЧС.

В результате обрушения пострадали шестеро рабочих, которых доставили в городскую больницу №3. Все пострадавшие — граждане Республики Узбекистан.

«На месте происшествия кинологический расчет провел поисковые работы, под завалами жертв и пострадавших нет. К месту ЧП были привлечены 24 сотрудника и три единицы техники службы пожаротушения, восемь спасателей ОСО, две единицы техники и один кинологический расчет», — добавили в КЧС.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 22.11.2019 в 00:18:11   # 735613
Где там железобетонные стены? Дохлый шлакоблок , который рассыпается от прикосновения.
поощрить | покарать
  divan 22.11.2019 в 04:14:45   # 735622
сопромат в школе не учили: при такой конструкции ферм, нагрузка идет на стены строго вниз, и немного внутрь, потому что прогиб небольшой есть. а эти шлакоблочные стены из воздуха на такие нагрузки не рассчитаны.
поощрить | покарать
  jovian_sky 22.11.2019 в 04:22:31   # 735623
Цитата: divan от 21.11.2019 22:14:45
сопромат в школе не учили: при такой конструкции ферм, нагрузка идет на стены строго вниз, и немного внутрь, потому что прогиб небольшой есть. а эти шлакоблочные стены из воздуха на такие нагрузки не рассчитаны.

Интересно в какой школе сопромат преподают.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь