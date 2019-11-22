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Шымкент
Чимкентское производственное объединение "Фосфор", 1976 год
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danilov 22 Ноября 2019 в 12:47:41
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 22.11.2019 в 14:09:04   # 735658
"Кровавое оккупационное коммунистическое наследие"@
В наше время скажут, зато воздух чистый
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  КЕДЫ 22.11.2019 в 14:28:04   # 735662
Из Бургулюка видны факелы были.
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  Ара горный 22.11.2019 в 14:54:41   # 735663
Сколько народу завод прокормил. Сколько черного проката, нержавейки, сколько соды и триполифосфата, цемента и гвоздей с досками, белой кошмы было попижжено с этого завода.

И ВСЕМ ХВАТАЛО!
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  КЕДЫ 22.11.2019 в 17:15:31   # 735670
Цитата: Ара горный от 22.11.2019 08:54:41
Сколько народу завод прокормил. Сколько черного проката, нержавейки, сколько соды и триполифосфата, цемента и гвоздей с досками, белой кошмы было попижжено с этого завода.

И ВСЕМ ХВАТАЛО!


Точно
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  Walter 22.11.2019 в 17:25:58   # 735671
Цитата: Все мы гости от 22.11.2019 08:09:04
"Кровавое оккупационное коммунистическое наследие"@
В наше время скажут, зато воздух чистый
Хули таким как ты похую наследие и здоровые крепкие наследники. В том числе наплевать и на себя. Главное для таких это водка соленый огурец и новый год. А прошлое действильно кровавое. Москва ращмещала подобные производства подальше на переферию. Не думая улучшать это построенное немцами производство. Хотя в Шыме ни сырья ни ресурсов под это производство никогда не было. И если бы этот продукт был востребован на сегодняшний момент. То производство не останаливали. Также сколько людей работавших там рано умерли. Даже смотреть не стал эту радостную хуйню.
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  старик 22.11.2019 в 18:52:43   # 735679
Quote:
Москва ращмещала подобные производства подальше на переферию.
Москва размещала такие производства поближе к сырью (Жанатас) и инфраструктуре. Ну а чистый воздух нынче стоит дороже произведенной продукции. Я лично рад что исчез фосфорный и свинцовый.
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