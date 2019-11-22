Чимкентское производственное объединение "Фосфор", 1976 год

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Ноября 2019 в 12:47:41
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 22.11.2019 в 14:09:04 # 735658
В наше время скажут, зато воздух чистый
Ара горный 22.11.2019 в 14:54:41 # 735663
И ВСЕМ ХВАТАЛО!
Цитата: Ара горный от 22.11.2019 08:54:41
Сколько народу завод прокормил. Сколько черного проката, нержавейки, сколько соды и триполифосфата, цемента и гвоздей с досками, белой кошмы было попижжено с этого завода.
И ВСЕМ ХВАТАЛО!
Сколько народу завод прокормил. Сколько черного проката, нержавейки, сколько соды и триполифосфата, цемента и гвоздей с досками, белой кошмы было попижжено с этого завода.
И ВСЕМ ХВАТАЛО!
Точно
Цитата: Все мы гости от 22.11.2019 08:09:04Хули таким как ты похую наследие и здоровые крепкие наследники. В том числе наплевать и на себя. Главное для таких это водка соленый огурец и новый год. А прошлое действильно кровавое. Москва ращмещала подобные производства подальше на переферию. Не думая улучшать это построенное немцами производство. Хотя в Шыме ни сырья ни ресурсов под это производство никогда не было. И если бы этот продукт был востребован на сегодняшний момент. То производство не останаливали. Также сколько людей работавших там рано умерли. Даже смотреть не стал эту радостную хуйню.
"Кровавое оккупационное коммунистическое наследие"@
В наше время скажут, зато воздух чистый
"Кровавое оккупационное коммунистическое наследие"@
В наше время скажут, зато воздух чистый
Москва ращмещала подобные производства подальше на переферию.Москва размещала такие производства поближе к сырью (Жанатас) и инфраструктуре. Ну а чистый воздух нынче стоит дороже произведенной продукции. Я лично рад что исчез фосфорный и свинцовый.