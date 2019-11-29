Полицейские наказали водителя, который чуть не сбил двоих детей в Шымкенте

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danilov 29 Ноября 2019 в 17:57:45
«Сотрудники Департамента полиции города Шымкент установили личность водителя марки «ВАЗ» за ГРНЗ 921MZB13 и в отношении него составлены два административных протокола по статьям 600 части 1 «Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения» и 606 части 1 «нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки» КоАП РК», — говорится в сообщении.
С правонарушителем проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных правонарушений.
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