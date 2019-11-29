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Шымкент
Полицейские наказали водителя, который чуть не сбил двоих детей в Шымкенте
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danilov 29 Ноября 2019 в 17:57:45
Сегодня, 28 ноября, примерно в 08.15 жительница Шымкента стала очевидцем того, как на пешеходном переходе едва не сбили двоих детей



«Сотрудники Департамента полиции города Шымкент установили личность водителя марки «ВАЗ» за ГРНЗ 921MZB13 и в отношении него составлены два административных протокола по статьям 600 части 1 «Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения» и 606 части 1 «нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки» КоАП РК», — говорится в сообщении.

С правонарушителем проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных правонарушений.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kukaracha 29.11.2019 в 18:05:54   # 736045
а куда отправлять такие видео? чтобы реакция была от полиции
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  старик 29.11.2019 в 19:03:50   # 736056
Его никак не надо называть, а просто крупно наказать.
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  arhar 29.11.2019 в 19:07:07   # 736057
и все? а где лишение прав?
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  bIP6bIC 29.11.2019 в 19:54:13   # 736062
Ну ты посори! Какие красавцы! А того майора питараса, который на Кунаева сбил девочку и едва не сбил вторую, наверное вообще расстреляли!
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