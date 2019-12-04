Молодая женщина совершила самоподжог в Шымкенте

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GoodZone 04 Декабря 2019 в 17:37:35
Предположительно, жидкостью является бензин или керосин. Находившиеся поблизости жители сразу обратили внимание на разгорающийся костер. Поняв, в чем дело, они тут же бросились на помощь несчастной. Пламя удалось погасить. Пострадавшей была вызвана скорая помощь.
В крайне тяжелом состоянии несчастная была срочно госпитализирована в ожоговый центр. Сейчас она находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь.
"Личность жертвы установлена - ей оказалась местная жительница 1988 года рождения. Предположительно, причиной самоубийства стали проблемы в личной жизни.
По данному факту полиция возбудила уголовное расследование по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса РК (доведение до самоубийства)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.
Устанавливаются все обстоятельства пришествия, начато досудебное расследование. С начала месяца это уже второй случай суицида в Шымкенте.
https://www.nur.kz/1830317-molodaa-zensina-soversila-samopodzog-v-symkente.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Надо всегда бороться , прежде всего с собой.
Суитцыд не выход. Тем более это большой грех.
Очень жаль.
alpha_portal 05.12.2019 в 00:10:48 # 736353
Как только человек перестает бороться, по разным причинам, появляются проблемы психического харакиера.
И не важно по какой причине человек не борется. Борьба - жизнь. Отсутствие борьбы - смерть.
Если женщина, а по мне так девушка, выживет - она не остановится.
Ей нужна серьезная психологическая и психиатрическая помощь. Именно помощь.
Человек никогда не выживет один.