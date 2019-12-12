Сотрудника акимата Шымкента уличили в мошенничестве

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danilov 12 Декабря 2019 в 11:44:52
Сообщается, что руководитель службы внутреннего аудита обманом получил 1,2 миллиона тенге от директора ГККП "Музыкальный колледж" Управления образования города за вынесение положительного решения по аудиторской проверке за 2018-2019 учебный год.
"11 декабря 2019 года приговором Абайского районного суда Шымкента Сламов А. признан виновным в совершении мошенничества. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме девяти миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sotrudnika-akimata-shyimkenta-ulichili-v-moshennichestve-386348/