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Шымкент
Сотрудника акимата Шымкента уличили в мошенничестве
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danilov 12 Декабря 2019 в 11:44:52
Руководителя службы внутреннего аудита акимата Шымкента осудили за мошенничество, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Сообщается, что руководитель службы внутреннего аудита обманом получил 1,2 миллиона тенге от директора ГККП "Музыкальный колледж" Управления образования города за вынесение положительного решения по аудиторской проверке за 2018-2019 учебный год.

"11 декабря 2019 года приговором Абайского районного суда Шымкента Сламов А. признан виновным в совершении мошенничества. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме девяти миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sotrudnika-akimata-shyimkenta-ulichili-v-moshennichestve-386348/
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  Маке0912 12.12.2019 в 16:55:48   # 736781
Не новость.
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