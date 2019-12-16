Платных парковок у дорог общего пользования в Шымкенте быть не должно

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danilov 15 Декабря 2019 в 23:48:04
Шымкент давно снискал себе печальную славу лидера по их количеству, и эта стихийная деятельность набирает обороты. Отсутствие парковочных мест при ежегодном увеличении количества транспорта сегодня действительно стало большой и серьезной проблемой в городе.
Легальные парковки можно пересчитать по пальцам. Этим и пользуются «нелегалы», организуя на самовольно захваченных территориях парковочный бизнес, который, увы, имеет очевидную коррупционную составляющую.
«Мы — Совет не только по защите прав предпринимателей, но и по противодействию коррупции. Давайте прямо говорить: за каждой парковкой стоят конкретные люди, эти деньги идут им в карман. Это огромные суммы, которые уходят неизвестно куда, нигде не фиксируются, неизвестно кто с них платит налоги. Кто дает разрешения на эти парковки? В чьей собственности эта земля? Незаконные платные парковки — это бардак, узаконенный кем-то. Это самый настоящий источник теневой экономики. И никому до этого нет дела, ни управлению автомобильных дорог, ни полиции, ни властям», — возмутился член Совета Владимир Накисбаев.
Как было отмечено, незаконные парковки в Шымкенте работают много лет, и большинство из них расположены на полосе отвода автомобильных дорог. Хотя согласно ч. 2 ст. 109 Земельного кодекса РК, на территориях общего пользования, к которым относятся обочины дорог тоже, их быть не должно. Исключения составляют два города республиканского значения — Нур-Султан и Алматы.
«В прошлом месяце акимат города по инициативе Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог предъявил на экспертизу проект нормативно-правового акта, где акимат предлагал организовать платные автопарковки. Данный проект с Палатой предпринимателей не был согласован, и акимату выдано отрицательное заключение», — отметил заместитель директора Палаты предпринимателей г. Шымкент Кайрат Акенов.
Таким образом, городу Шымкент право организации платных парковок не предоставлено, и платных парковок у дорог общего пользования быть не должно. Но их пруд пруди, и неизвестно сколько их вообще в нашем городе.
К примеру, по улице Айтеке би платные автостоянки установлены в 2-х местах — в районе магазинов «Магнолия» и «Ұлттық». По улице Жибек жолы — в районе рынка «Коктем», по Аймаутова — возле рынка «Айна», по улице Туркестанской — возле Казпочты, с наружной стороны рынка «Алаш». И это только те факты, которые выявили эксперты Палаты предпринимателей во время выездов в несколько районов города. Кстати, как было озвучено на Совете, общее количество незаконных автопарковок не знают ни местные власти, ни налоговики, ни полиция.
» Пока Палата предпринимателей из года в год бьется за то, чтобы разгрузить дороги, устраняет адмбарьеры в виде дорожных знаков, мешающих нормальной работе бизнеса, местные власти тем временем устанавливают знаки платных парковок. Это незаконно. Если у предпринимателя есть частная земля с госактом и целевым назначением на платную автопарковку, то это его дело — делать парковку платной или нет. Но закон не допускает организацию платных автостоянок на землях общего пользования и у обочин общественных автомобильных дорог», — отмечалось на Совете.
Кстати, представители акимата в лице управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент снова проигнорировали заседание Совета.
Вердикт Совета был однозначен: Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент, Управлению дорожной полиции Департамента полиции г.Шымкент принять меры по отмене и демонтаже по всей территории города платных парковок вдоль полосы отвода автомобильных дорог, на обочинах дорог, в местах общего пользования.
https://otyrar.kz/2019/12/platnyh-parkovok-u-dorog-obshhego-polzovaniya-v-shymkente-byt-ne-dolzhno/?amp
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