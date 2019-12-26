В Шымкенте конфисковали партию поддельного цемента известной торговой марки

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danilov 26 Декабря 2019 в 14:14:02
Сотрудники городского департамента юстиции пресекли незаконную деятельность одной из торговых точек Шымкента. Мужчина продавал некачественную продукцию, прикрываясь маркой известной компании, реализующей цемент на рынках города.
В мешки с ее логотипом, нарушитель расфасовывал цемент более низкого качества, а также не докладывал товар. Было конфисковано 9 мешков с такой продукцией. Всего в этом году было конфисковано больше 1100 мешков некачественного цемента, который реализовали под видом качественного товара.
«При проведении проверки было установлено, что торговец продавал некачественный цемент по оптовой цене. Нами была пресечена эта деятельность. Было изъято вещественное доказательство — цемент, на данный момент оно хранится в камере хранения департамента юстиции. И нами возбуждается административное дело. По статье 158 кодекса об административных правонарушениях. В дальнейшем материалы будут переданы в суд», — рассказал, Мухтар Абдезов, руководитель отдела по правам интеллектуальной собственности Департамента юстиции г. Шымкент.
Анастасия Новикова
https://otyrar.kz/2019/12/v-shymkente-konfiskovali-partiyu-poddelnogo-tsementa-izvestnoj-torgovoj-marki/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 26.12.2019 в 14:24:49 # 737542
В Шымкенте начали подделывать цемент известного производителя этого строительного материала.Да вы шо? Только только начали? Вот ведь негодяи!
Ара горный 26.12.2019 в 15:20:08 # 737552
Цитата: alpha_portal от 26.12.2019 08:24:49
а почему не говорят какого? грош цена этим сми.
а почему не говорят какого? грош цена этим сми.
Потому что это будет реклама производителя цемента. А бесплатно рекламировать цемзавод никто не будет.
В чем проблема ?
Тем более у иностранца , который ворует у Казахстана.
Который отмечается местному вору с большой буквы.