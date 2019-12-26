Говорят, что едет к нам на юга новый замакима Шымкента

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danilov 26 Декабря 2019 в 15:04:07
Накануне
- Распоряжением Главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.
https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31594257
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toliktommy 26.12.2019 в 16:32:46 # 737567
Цитата: toliktommy от 26.12.2019 10:32:46
Как-то стандартно. Везде по 2 года поработал - перешел на новую должность. Конечно прикольные вот эти перестановки слагаемых. Но личностей то все равно нет среди этих исполнителей! Инициатив нет масштабных и реально значимых, которые до конца доводятся.
Как-то стандартно. Везде по 2 года поработал - перешел на новую должность. Конечно прикольные вот эти перестановки слагаемых. Но личностей то все равно нет среди этих исполнителей! Инициатив нет масштабных и реально значимых, которые до конца доводятся.
Как это нет ЛИЧНОСТЕЙ??? Этот человек был и остаётся Личностью с большой буквы.
ps о Боже как же он красив.