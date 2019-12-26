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Шымкент
Говорят, что едет к нам на юга новый замакима Шымкента
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danilov 26 Декабря 2019 в 15:04:07


Накануне
- Распоряжением Главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.

https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31594257
Комментарии, по рейтингу, по дате
  toliktommy 26.12.2019 в 16:32:46   # 737567
Как-то стандартно. Везде по 2 года поработал - перешел на новую должность. Конечно прикольные вот эти перестановки слагаемых. Но личностей то все равно нет среди этих исполнителей! Инициатив нет масштабных и реально значимых, которые до конца доводятся.
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  КЕДЫ 26.12.2019 в 16:55:46   # 737571
Цитата: toliktommy от 26.12.2019 10:32:46
Как-то стандартно. Везде по 2 года поработал - перешел на новую должность. Конечно прикольные вот эти перестановки слагаемых. Но личностей то все равно нет среди этих исполнителей! Инициатив нет масштабных и реально значимых, которые до конца доводятся.


Как это нет ЛИЧНОСТЕЙ??? Этот человек был и остаётся Личностью с большой буквы.
ps о Боже как же он красив.
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