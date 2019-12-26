Говорят, что едет к нам на юга новый замакима Шымкента

Как-то стандартно. Везде по 2 года поработал - перешел на новую должность. Конечно прикольные вот эти перестановки слагаемых. Но личностей то все равно нет среди этих исполнителей! Инициатив нет масштабных и реально значимых, которые до конца доводятся.