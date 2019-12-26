Около 20 миллиардов тенге выделят на строительство Disneyland в Шымкенте – Айтаханов

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danilov 26 Декабря 2019 в 15:19:40
Айтаханов отметил, что встречался с сингапурскими инвесторами по поводу строительства парка развлечений.
"Пока до этого разговоры были устными. Когда дело зашло конкретно о строительстве, о сумме, то стали искать дополнительного партнера, потому что сумма очень большая", - рассказал глава региона.
Аким Шымкента подчеркнул, что на сегодняшний день определено место, а также озвучил сумму, которую инвестируют для строительства Disneyland .
"Мы со своей стороны определили место. Disneyland будет расположен вдоль реки Бадам. Пока сумма не окончательная, но около 20 миллиардов тенге. Я думаю в следующем году этот вопрос решится", - резюмировал Айтаханов.
https://liter.kz/relevant/kazakhstan-news/15250-okolo-20-milliardov-tenge-vydelyat-na-stroitelstvo-Disneyland-v-shymkente-%E2%80%93-aytahanov/
Комментарии, по рейтингу, по дате
У людей нет квартир, домов, работы.
Тот улицу целую Закрыл и Арбат построил.
Конечно не бесплатно для себя любимого.
У этого замашки в сто раз круче.
Блять - людям жрать нечего .
Хорошо - он в статистику вообще на сайт заходит ?
А в жизни в 10 раз хуже. Он знает как люди живут ???
Смотрите дисней в телевизоре.
Бля знаю много сейчас будут оперировать.
Но сытый голодному не товарищь.
Людям елементарно нужна еда, жильё, а не шоу.
Я конечно за !
Только после устронения всех проблем с нищенством.
Элементарно некоторым людям , жрать нечего.