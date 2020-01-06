Green Bus признан банкротом

Цитата: Dior от



Ну все. Теперь по городу будут ездить в хлам ушатанные автобусы. Ну все. Теперь по городу будут ездить в хлам ушатанные автобусы.

А что, было по-другому? Мне тоже не понятно, как в таких условиях можно было прогореть и стать банкротом? Хотя есть объяснение - этот бизнес не приносил тысячу процентов прибыли, но учредителям то пофигу - им их 1000% отдай, а дальше пох... Да и не привыкли наши нувориши вдолгую вкладываться, все меняется на ходу, сегодня ты на коне, завтра - сидишь, послезавтра - повышение за миллиардные хищения... в общем страна ЧУДЕСОВ!!!