Green Bus признан банкротом

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danilov 06 Января 2020 в 14:03:28
"В суд предоставлены все исчерпывающие доказательства о несостоятельности должника, деятельность товарищества нет возможности возобновить. Таким образом, суд приходит к выводу, что компания действительно является несостоятельным должником, что является основанием для признания ее банкротом. С учетом исследованных обстоятельств суд считает, что требование заявителя является обоснованным и подлежит удовлетворению. Согласно пункту 11 статьи 243 Гражданского процессуального кодекса данное решение суда подлежит немедленному исполнению. Заявление ТОО Green Bus Company о признании банкротом - удовлетворить. Признать ТОО банкротом и ликвидировать должника с возбуждением процедуры банкротства", - говорится в решении суда.
Отметим, что часть кредиторов, среди которых значится налоговая служба по Енбекшинскому району, просили суд не удовлетворять заявление о банкротстве. В справке об отсутствии или наличии недвижимого имущества за перевозчиком зарегистрировано недвижимое имущество. Согласно рыночной стоимости оно оценено в размере 49 181 842 тенге. Однако, ссылаясь на материалы дела и рассмотренные документы, суд все же признал, что должник не имеет денежных средств и не способен погасить образовавшуюся задолженность.
Между тем в Управлении транспорта и автомобильных дорог Шымкента заявили, что контракт с перевозчиком расторгнут, а принадлежащие Green Bus автобусные маршруты будут разыграны между другими компаниями на конкурсной основе. Шымкентский филиал Green Bus Company приступил к деятельности в 2015 году и считался крупнейшим городским перевозчиком.
Отметим, что компания также осуществляла свою деятельность в Алматы, однако в декабре 2018 года с ней был досрочно расторгнут контракт. Тогда водителей перевозчика пообещали не оставлять без работы и продолжить обслуживать маршруты перевозчика, которые были переданы компании "Алматыэлектротранс".
Комментарии, по рейтингу, по дате
jovian_sky 06.01.2020 в 14:13:21 # 738053
И это у компании которая заполучила лучшие маршруты-74, 84, 35, 27. Автобусы работали на метане, который дешевле диз.топлива(на котором ездят конкуренты) в ТРИ РАЗА!!!
Все условия им создали.
Между тем в Управлении транспорта и автомобильных дорог Шымкента заявили, что контракт с перевозчиком расторгнут, а принадлежащие Green Bus автобусные маршруты будут разыграны между другими компаниями на конкурсной основе.
Ну все. Теперь по городу будут ездить в хлам ушатанные автобусы.
Цитата: Dior от 06.01.2020 10:39:32
Ну все. Теперь по городу будут ездить в хлам ушатанные автобусы.
Ну все. Теперь по городу будут ездить в хлам ушатанные автобусы.
А что, было по-другому? Мне тоже не понятно, как в таких условиях можно было прогореть и стать банкротом? Хотя есть объяснение - этот бизнес не приносил тысячу процентов прибыли, но учредителям то пофигу - им их 1000% отдай, а дальше пох... Да и не привыкли наши нувориши вдолгую вкладываться, все меняется на ходу, сегодня ты на коне, завтра - сидишь, послезавтра - повышение за миллиардные хищения... в общем страна ЧУДЕСОВ!!!
Цитата: GoodZone от 06.01.2020 11:39:19
А что, было по-другому? Мне тоже не понятно, как в таких условиях можно было прогореть и стать банкротом? Хотя есть объяснение - этот бизнес не приносил тысячу процентов прибыли, но учредителям то пофигу - им их 1000% отдай, а дальше пох... Да и не привыкли наши нувориши вдолгую вкладываться, все меняется на ходу, сегодня ты на коне, завтра - сидишь, послезавтра - повышение за миллиардные хищения... в общем страна ЧУДЕСОВ!!!
Цитата: Dior от 06.01.2020 10:39:32
Ну все. Теперь по городу будут ездить в хлам ушатанные автобусы.
Ну все. Теперь по городу будут ездить в хлам ушатанные автобусы.
А что, было по-другому? Мне тоже не понятно, как в таких условиях можно было прогореть и стать банкротом? Хотя есть объяснение - этот бизнес не приносил тысячу процентов прибыли, но учредителям то пофигу - им их 1000% отдай, а дальше пох... Да и не привыкли наши нувориши вдолгую вкладываться, все меняется на ходу, сегодня ты на коне, завтра - сидишь, послезавтра - повышение за миллиардные хищения... в общем страна ЧУДЕСОВ!!!
Ворсултанова страна