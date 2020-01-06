Хищение 33 млн тенге выявлено в Управлении энергетики и ЖКХ Шымкента

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danilov 06 Января 2020 в 15:12:39
Оказалось, что в Управлении энергетики и коммунального хозяйства не только воровали бюджетные деньги, но и занимались приписками. На бумагах магистральная тепловая сеть, которая проходит через пять крупных микрорайонов, отремонтирована. Но фактически работы не проводили, хотя на реконструкцию выделили больше 7 миллионов тенге.
В прокуратуре сообщили, что управлением в этот момент руководил Нурлан Аманкулов, после чего руководство сменилось. Государству был возмещен ущерб.
Руслан Заурбеков, руководитель аппарата прокуратуры г. Шымкента:
- Вину признали. Управление энергетики возместило ущерб по результатам расследования. После этого мы прекратили уголовное преследование, то есть это не реабилитирующие основания.
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https://24.kz/ru/news/social/item/365605-khishchenie-33-mln-tenge-vyyavleno-v-upravlenii-energetiki-i-zhkkh-shymkenta