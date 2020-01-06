 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Хищение 33 млн тенге выявлено в Управлении энергетики и ЖКХ Шымкента
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Января 2020 в 15:12:39
В Шымкенте выявили хищение бюджетных средств, передает корреспондент «Хабар 24». Прокуроры не досчитались больше 33 миллионов тенге, выделенных на теплоизоляцию теплопроводов города.

Оказалось, что в Управлении энергетики и коммунального хозяйства не только воровали бюджетные деньги, но и занимались приписками. На бумагах магистральная тепловая сеть, которая проходит через пять крупных микрорайонов, отремонтирована. Но фактически работы не проводили, хотя на реконструкцию выделили больше 7 миллионов тенге.

В прокуратуре сообщили, что управлением в этот момент руководил Нурлан Аманкулов, после чего руководство сменилось. Государству был возмещен ущерб.

Руслан Заурбеков, руководитель аппарата прокуратуры г. Шымкента:

- Вину признали. Управление энергетики возместило ущерб по результатам расследования. После этого мы прекратили уголовное преследование, то есть это не реабилитирующие основания.

Другие материалы в этой категории: « Коммунальные службы не справляются с уборкой снега в Усть-Каменогорске Фельдшерско-акушерский пункт в селе Басколь переехал в новое здание »

https://24.kz/ru/news/social/item/365605-khishchenie-33-mln-tenge-vyyavleno-v-upravlenii-energetiki-i-zhkkh-shymkenta
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Mikado 06.01.2020 в 17:40:00   # 738061
поощрить | покарать
  Софруджу 06.01.2020 в 20:48:41   # 738072
И почему я не удивляюсь? Вот если б написали, что кто-то где-то мог, но чего-нибудь не сп..здил, это б было удивительно
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь